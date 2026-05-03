Demi Juara Super League 2025-2026, Persib Bandung Siap Sapu Bersih 4 Laga Sisa dengan Kemenangan!

PEMAIN Persib Bandung Adam Alis menegaskan timnya tidak boleh kehilangan poin di empat laga sisa Super League 2025-2026 demi gelar juara. Karena itu, Adam Alis memastikan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- wajib bermain dengan daya juang tinggi di sisa pertandingan.

Terbaru, skuad asuhan Bojan Hodak meraih kemenangan 4-2 atas tuan rumah Bhayangkara FC. Laga itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB.

1. Persib Bandung Pantang Terpeleset

Adam Alis mengatakan Persib Bandung harus bermain penuh percaya diri di setiap pertandingan. Tujuannya jelas agar Persib Bandung meraih kemenangan demi kemenangan.

"Kami harus terus memotivasi diri agar kita bisa terus tampil maksimal dan meraih poin tiga. Kami tidak boleh lagi kehilangan poin di satu pertandingan karena itu sangat penting untuk menjadi juara," kata Adam Alis, Okezone mengutip dari laman I.League, Minggu (3/5/2026).

2. Borneo FC Persulit Persib Bandung

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan Borneo FC membuat perebutan gelar juara menjadi ketat. Karena itu, Adam Alis meminta seluruh pemain Persib Bandung berjuang memberikan kontribusi terbaik.

Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan poin 69. Sementara itu, Borneo FC berada di posisi kedua dengan poin sama, tetapi kalah head-to-head dari Persib Bandung.