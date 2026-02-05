Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bocor! Persib Bandung Umumkan Pemain Baru Lagi Setelah Sergio Castel?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |17:56 WIB
Bocor! Persib Bandung Umumkan Pemain Baru Lagi Setelah Sergio Castel?
Persib Bandung berpotensi datangkan pemain baru lagi setelah Sergio Castel. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

MANAJER Persib Bandung, Umuh Muchtar, seakan membocorkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendatangkan pemain baru lagi setelah Sergio Castel. Saat hadir di channel YouTube PERSIB TV, Umuh Muchtar berharap dua pemain baru yang didatangkan bisa segera beradaptasi dengan Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

“Saya sangat berharap, kita memang harus menggebu-gebu dan tetap semangat, untuk mempertahankan gelar juara. Semoga mereka lebih baik, lebih semangat dan merasa seperti di rumah sendiri,” kata Umuh Muchtar, Okezone mengutip dari channel YouTube PERSIB TV, Kamis (5/2/2026).

Umuh Muchtar (tengah) saat hadir di Persib Podcast. (Foto: YouTube/Persib)
Umuh Muchtar (tengah) saat hadir di Persib Podcast. (Foto: YouTube/Persib)

“Semoga si Castel lebih baik. Mudah-mudahnya dua-duanya lebih baik,” lanjut Umuh Muchtar.

1. Kalimat Umuh Muchtar

Kalimat “dua-duanya” yang disampaikan Umuh Muchtar seakan menunjukan Sergio Castel bukanlah nama terakhir yang didapatkan Persib Bandung. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pemain di posisi mana yang akan didatangkan manajemen Maung Bandung?

Ada dua posisi yang mungkin diperbaiki Persib Bandung, yakni penjaga gawang dan gelandang serang. Saat ini Persib Bandung memiliki kiper jempolan atas nama Teja Paku Alam.

Teja Paku Alam membuat kiper asal Wales, Adam Przybek, harus rela lebih duduk di bangku cadangan. Namun, Adam Przybek berpotensi dilepas karena Persib Bandung kini memiliki 12 pemain asing seiring kehadiran Sergio Castel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199716/sergio_castel_gabung_persib_bandung_sergiocastel9-Qun4_large.jpg
Profil Sergio Castel, Penyerang Anyar Persib Bandung yang Siap Menggila di Sisa Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/49/3199712/calon_pemain_persija_jakarta_jean_mota_pernah_main_bareng_lionel_messi_di_inter_miami_jeanmota93-e7aE_large.jpg
Mantan Rekan Lionel Messi Resmi Gabung Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/49/3199579/mauro_zijlstra_resmi_gabung_persija_jakarta-axve_large.jpg
BREAKING NEWS: Persija Jakarta Resmi Datangkan Mauro Zijlstra sang Penyerang Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/51/3199341/maarten_paes_siap_tempur_bersama_ajax_amsterdam-HKm0_large.jpg
Rekrut Maarten Paes, Ajax Amsterdam: Calon Kiper Andalan Kami!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/05/50/1673677/perebutan-sabuk-dunia-wba-duel-panas-conor-benn-vs-rolly-romero-qlx.jpg
Perebutan Sabuk Dunia WBA: Duel Panas Conor Benn vs Rolly Romero
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_como_1907_cesc_fabregas.jpg
Eden Hazard Desak Cesc Fabregas Pulang ke Chelsea: Waktunya Sudah Tiba
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement