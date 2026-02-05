Bocor! Persib Bandung Umumkan Pemain Baru Lagi Setelah Sergio Castel?

MANAJER Persib Bandung, Umuh Muchtar, seakan membocorkan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendatangkan pemain baru lagi setelah Sergio Castel. Saat hadir di channel YouTube PERSIB TV, Umuh Muchtar berharap dua pemain baru yang didatangkan bisa segera beradaptasi dengan Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

“Saya sangat berharap, kita memang harus menggebu-gebu dan tetap semangat, untuk mempertahankan gelar juara. Semoga mereka lebih baik, lebih semangat dan merasa seperti di rumah sendiri,” kata Umuh Muchtar, Okezone mengutip dari channel YouTube PERSIB TV, Kamis (5/2/2026).

Umuh Muchtar (tengah) saat hadir di Persib Podcast. (Foto: YouTube/Persib)

“Semoga si Castel lebih baik. Mudah-mudahnya dua-duanya lebih baik,” lanjut Umuh Muchtar.

1. Kalimat Umuh Muchtar

Kalimat “dua-duanya” yang disampaikan Umuh Muchtar seakan menunjukan Sergio Castel bukanlah nama terakhir yang didapatkan Persib Bandung. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pemain di posisi mana yang akan didatangkan manajemen Maung Bandung?

Ada dua posisi yang mungkin diperbaiki Persib Bandung, yakni penjaga gawang dan gelandang serang. Saat ini Persib Bandung memiliki kiper jempolan atas nama Teja Paku Alam.

Teja Paku Alam membuat kiper asal Wales, Adam Przybek, harus rela lebih duduk di bangku cadangan. Namun, Adam Przybek berpotensi dilepas karena Persib Bandung kini memiliki 12 pemain asing seiring kehadiran Sergio Castel.