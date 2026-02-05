Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Malut United, Beckham Putra Pede Pangeran Biru Menggila di GBLA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:17 WIB
Jelang Persib Bandung vs Malut United, Beckham Putra <i>Pede</i> Pangeran Biru Menggila di GBLA
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, menegaskan pasukan Pangeran Biru –julukan Persib– siap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya demi menumbangkan Malut United. Kemenangan dalam laga kandang ini menjadi harga mati bagi Persib guna memperkuat posisi mereka di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Pertemuan Persib vs Malut United merupakan laga pekan ke-20 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 6 Februari 2026, pukul 19.00 WIB.

Beckham mengatakan persiapan timnya cukup baik untuk melawan Malut United. Jadi, Persib akan berusaha tampil dengan semaksimal mungkin untuk meraih tiga poin.

Seluruh persiapan tim berjalan baik. Dia berharap kerja keras dalam latihan membawa hasil positif pada laga besok malam.

"Semoga di pertandingan besok kami bisa bermain maksimal karena ini laga yang sulit," kata Beckham dilansir dari laman Persib, Kamis (5/2/2026).

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Persib Bandung)
Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Persib Bandung)

1. Tantangan Menghadapi Tim Empat Besar

Pemain Timnas Indonesia itu mengakui bahwa Persib tidak akan mudah untuk mengalahkan Malut United. Sebab, tim asal timur Indonesia itu kini berada di empat besar klasemen.

 

