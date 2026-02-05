Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ramon Tanque Absen di Laga Persib Bandung vs Malut United, Resmi Keluar dari Maung Bandung?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:13 WIB
Ramon Tanque absen di laga Persib Bandung vs Malut United. (Foto: Instagram/@ramon_tanque98)
RAMON Tanque absen di laga Persib Bandung vs Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Jumat 6 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan Ramon Tanque satu-satunya pemain yang absen melawan Malut United.

“Persiapan untuk laga besok, semua pemain sudah siap kembali. Hanya Ramon (Tanque) yang tidak berlatih bersama kami, pemain yang lain fit,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Malut United, Kamis (5/2/2026).

1. Pertanda Ramon Tanque Tinggalkan Persib Bandung?

Ramon Tanque absen di laga Persib Bandung vs Malut United. (Foto: Instagram/persib)
Ramon Tanque absen di laga Persib Bandung vs Malut United. (Foto: Instagram/persib)

Apakah absennya Ramon Tanque pertanda Persib Bandung melepas penyerang asal Brasil di bursa transfer paruh kedua musim Super League 2025-2026? Persib Bandung wajib melepas satu pemain asing sebelum bursa transfer paruh musim ditutup pada Jumat, 6 Februari 2026.

Sebab, Persib Bandung telah memiliki 11 pemain asing dan dalam waktu akan ketambahan satu pemain asing. Sosok pemain asing baru yang dimaksud adalah penyerang asal Spanyol, Sergio Castel.

Jika Sergio Castel datang, Persib Bandung memiliki 12 pemain asing, kelebihan satu slot dari 11 pemain asing yang diizinkan I.League. Selain Ramon Tanque, ada pemain asing lain yang berpotensi dilepas Persib Bandung, yakni Adam Pryzbek.

Kiper asal Wales itu disebut-sebut akan dipinjamkan Persib Bandung ke PSIM Yogyakarta. Jika Adam Przybek dilepas, apakah Persib Bandung akan mendatangkan kiper pengganti?

 

