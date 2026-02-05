Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Paulo Ricardo Tinggalkan Eropa demi Berkarier di Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |03:05 WIB
Penyebab Paulo Ricardo Tinggalkan Eropa demi Berkarier di Persija Jakarta
Paulo Ricardo siap tempur bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@pauloricardof94)
BEK asal Brasil, Paulo Ricardo, mengungkap alasan bergabung dengan Persija Jakarta. Padahal, Paulo Ricardo cukup lama berkarier di Eropa, bahkan pada akhir tahun lalu masih bermain di Liga Konferensi Eropa 2025-2026.

Sebelum membela Persija Jakarta, Paulo Ricardo memperkuat klub Finlandia, Kuopion Palloseura. Soal rekam jejak, Paulo Ricardo memiliki CV yang apik. Ia memiliki segudang pengalaman karena pernah memperkuat sejumlah klub di berbagai belahan dunia, mulai dari Brasil, Arab Saudi, Swiss, dan terakhir Finlandia.

Paulo Ricardo siap diandalkan Persija Jakarta @pauloricardo94

Saat berseragam Kuopion Palloseura, Paulo Ricardo tidak hanya tampil di kompetisi domestik, tetapi juga mencicipi atmosfer sepakbola Eropa. Ia tercatat bermain dua kali di kualifikasi Liga Europa 2025-2026 dan memainkan empat pertandingan di Liga Konferensi Eropa.

1. Alasan Paulo Ricardo Gabung Persija Jakarta

Dengan rekam jejak yang mentereng, keputusan Paulo Ricardo meninggalkan Eropa dengan bergabung ke Persija Jakarta tentu membuat publik bertanya-tanya. Ia pun mengungkap alasan di balik keputusannya.

"Saya sebenarnya punya banyak teman yang bermain di sini di sekitar Indonesia dan negara ini, orang Brasil dan lainnya," kata Paulo Ricardo.

"Dan ketika saya melihat banyak orang bermain di sini dan sangat menikmati waktu bersama keluarga mereka, dan para penggemar, seperti penggemar yang antusias di sini, suasana yang luar biasa, mudah bagi saya untuk memilih," tambahnya.

 

1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
