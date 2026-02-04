Gabung Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Percaya Diri Macan Kemayoran Juara Super League 2025-2026

JAKARTA – Persija Jakarta resmi memperkuat barisan penyerangnya dengan mendatangkan talenta muda berdarah Belanda-Indonesia, Mauro Zijlstra, guna mengarungi ketatnya persaingan putaran kedua Super League 2025-2026. Striker potensial ini datang dengan antusiasme tinggi, memikul harapan besar manajemen dan suporter untuk membawa trofi juara kembali ke ibu kota pada akhir musim nanti.

Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, itu resmi diikat kontrak berdurasi 2,5 musim. Hadirnya Mauro tidak hanya menjadi tambahan opsi di lini depan musim ini, tetapi juga memberikan harapan baru untuk Persija.

Mauro mengatakan sangat antusias dapat bergabung dengan tim kebanggaan The Jakmania itu. Baginya, target besar Persija adalah tantangan untuknya sebagai pesepak bola muda.

1. Ambisi Besar di Bawah Arahan Mauricio Souza

Mauro Zijlstra siap tempur untuk Persija Jakarta

“Saya sangat siap menyambut tantangan bersama Persija. Persija adalah tim besar yang memiliki target juara musim ini. Saya sangat antusias menerima tantangan ini," kata Mauro dalam rilis Persija, Rabu (4/2/2026).

Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan bergabung dengan Persija adalah kebutuhan terbaiknya. Jadi, dia sangat bahagia kini menjadi bagian dari tim asuhan Mauricio Souza.