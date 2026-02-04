Dikonfirmasi Umuh Muchtar, Persib Bandung Datangkan Striker Spanyol Sergio Castel

BANDUNG – Persib Bandung langsung tancap gas di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Klub berjuluk Maung Bandung tersebut resmi mengamankan jasa striker asal Spanyol, Sergio Castel, guna mempertajam lini serang mereka.

Kedatangan striker berusia 30 tahun ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen klub pada Rabu (4/2/2026). Tentunya kehadiran Castel menjadi langkah konkret dari Persib untuk menjaga takhta di persaingan papan atas.

1. Rekam Jejak Sergio Castel

Sergio Castel merapat ke Persib dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kerja sama dengan klub Siprus, Apollon Limassol, pada Januari 2026. Di klub sebelumnya, Castel mengemas tiga gol dari 15 penampilan di musim 2025-2026.

Manajer Persib, Umuh Muchtar, membenarkan identitas rekrutan teranyarnya tersebut kepada awak media.

Sergio Castel. (Foto: Instagram/sergiocastel_9)

“Ya, pemain baru ini Sergio Castel dari Spanyol,” ujar Umuh Muchtar kepada awak media, Rabu (4/2/2026).

Castel dikenal sebagai penyerang yang kaya pengalaman di Liga Spanyol, terutama saat membela UD Ibiza dengan torehan 19 gol. Secara keseluruhan, sepanjang karier profesionalnya, ia telah membukukan 62 gol dan 13 assist dari 217 pertandingan, sebuah statistik yang diharapkan mampu menularkan keganasan di depan gawang lawan bagi Persib.