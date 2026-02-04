Ditanya soal Perpanjangan Kontrak di Persija Jakarta, Mauricio Souza: Belum Ada Komunikasi

Mauricio Souza belum bicara perpanjang kontrak di Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, belum mau memikirkan masa depannya di skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Ketimbang memikirkan perpanjangan kontrak, Mauricio Souza fokus meningkatkan performa Persija Jakarta di Super League 2025-2026.

1. Kontrak Mauricio Souza Habis 30 Juni 2026

Kontrak Mauricio Souza berakhir pada 30 Juni 2026. Performa Persija Jakarta asuhan Mauricio Souza cukup apik karena menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 41 poin, terpaut tiga angka dari Persib Bandung di puncak klasemen Mauricio Souza mengatakan belum ada pembahasan dengan manajemen Persija terkait kontraknya.

"Belum, belum ada komunikasi. Saya belum bicara tentang perpanjang kontrak saya," kata Mauricio Souza.

"Masih ada waktu untuk memikirkan itu. Jika sama-sama mau, kami akan duduk untuk membicarakan itu. Tapi, masih ada waktu," lanjut eks pelatih Madura United.

2. Ambisi Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Pelatih asal Brasil menyatakan saat ini fokusnya membawa Persija Jakarta meraih hasil maksimal di setiap laga. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan punya target juara.