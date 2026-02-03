5 Pemain Termahal di Super League saat Ini, Nomor 1 Thom Haye

Berikut lima pemain termahal di Super League saat ini termasuk Thom Haye (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT lima pemain termahal di Super League saat ini. Salah satunya adalah Thom Haye!

Super League 2025-2026 semakin semarak dengan hadirnya pemain-pemain bernilai fantastis. Mereka sedikit banyak membantu meningkatkan mutu liga sehingga terus menarik di mata penonton.

Lantas, siapa saja lima pemain termahal di Super League saat ini? Berikut ulasannya, menurut data dari Transfermarkt.

5 Pemain Termahal di Super League saat Ini

1. Thom Haye

Sosok satu ini merupakan pemain termahal di Super League saat ini. Haye ditaksir memiliki harga pasaran 1 juta Euro (setara Rp19,8 miliar)!

Namun, Persib Bandung merekrut gelandang berlabel Timnas Indonesia tersebut dengan gratis lantaran kontraknya bersama Almere City FC habis pada 30 Juni 2026. Haye langsung jadi personel penting di lini sentral Maung Bandung.

2. Layvin Kurzawa

Sosok satu ini baru datang di Super League 2025-2026. Kurzawa direkrut Persib pada bursa transfer paruh musim. Eks Timnas Prancis ini sudah tidak bermain selama setahun penuh usai dilepas Boavista.

Pun begitu, harga pasaran Kurzawa masih terhitung tinggi yakni 750 ribu Euro (setara Rp14,8 miliar). Pesepakbola berdarah Polandia ini dikontrak hanya selama enam bulan.

3. Rizky Ridho

Sosok satu ini benar-benar jadi wajah keberhasilan akademi lokal. Ridho saat ini berkostum Persija Jakarta, salah satu klub papan atas di Liga Indonesia.

Pesepakbola asal Surabaya ini ditaksir memiliki harga pasaran 650 ribu (setara Rp12,8 miliar). Ridho tak hanya jadi andalan buat Persija tapi juga Timnas Indonesia.