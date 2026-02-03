Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Termahal di Super League saat Ini, Nomor 1 Thom Haye

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:07 WIB
5 Pemain Termahal di Super League saat Ini, Nomor 1 Thom Haye
Berikut lima pemain termahal di Super League saat ini termasuk Thom Haye (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BERIKUT lima pemain termahal di Super League saat ini. Salah satunya adalah Thom Haye!

Super League 2025-2026 semakin semarak dengan hadirnya pemain-pemain bernilai fantastis. Mereka sedikit banyak membantu meningkatkan mutu liga sehingga terus menarik di mata penonton.

Lantas, siapa saja lima pemain termahal di Super League saat ini? Berikut ulasannya, menurut data dari Transfermarkt.

5 Pemain Termahal di Super League saat Ini

1. Thom Haye

Thom Haye di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

Sosok satu ini merupakan pemain termahal di Super League saat ini. Haye ditaksir memiliki harga pasaran 1 juta Euro (setara Rp19,8 miliar)!

Namun, Persib Bandung merekrut gelandang berlabel Timnas Indonesia tersebut dengan gratis lantaran kontraknya bersama Almere City FC habis pada 30 Juni 2026. Haye langsung jadi personel penting di lini sentral Maung Bandung.

2. Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung

Sosok satu ini baru datang di Super League 2025-2026. Kurzawa direkrut Persib pada bursa transfer paruh musim. Eks Timnas Prancis ini sudah tidak bermain selama setahun penuh usai dilepas Boavista.

Pun begitu, harga pasaran Kurzawa masih terhitung tinggi yakni 750 ribu Euro (setara Rp14,8 miliar). Pesepakbola berdarah Polandia ini dikontrak hanya selama enam bulan.

3. Rizky Ridho 

Jordi Amat dan Rizky Ridho

Sosok satu ini benar-benar jadi wajah keberhasilan akademi lokal. Ridho saat ini berkostum Persija Jakarta, salah satu klub papan atas di Liga Indonesia.

Pesepakbola asal Surabaya ini ditaksir memiliki harga pasaran 650 ribu (setara Rp12,8 miliar). Ridho tak hanya jadi andalan buat Persija tapi juga Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199389/stadion_gelora_bandung_lautan_api-4Tvp_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Malut United, Tim Tamu Diingatkan Tak Boleh Datang ke GBLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199112/bernardo_tavares_kesal_persebaya_surabaya_ditahan_dewa_united_persebayaid-4baQ_large.jpg
Bernardo Tavares Ngamuk Persebaya Surabaya Ditahan Dewa United 1-1 di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199034/thom_haye_bantu_persib_bandung_menang_1_0_atas_persis_solo_persibcoid-dO3m_large.jpg
Bawa Persib Bandung Menang di Kota Kelahiran sang Kakek, Thom Haye: Begitu Emosional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199195/psm_makassar_ditahan_semen_padang_tanpa_gol_di_super_league_2025_2026-m5dC_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/03/11/1672833/maarten-paes-resmi-berseragam-ajax-amsterdam-dikontrak-hingga-2029-xjg.webp
Maarten Paes Resmi Berseragam Ajax Amsterdam, Dikontrak hingga 2029
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/juventus_meraih_kemenangan_2_0_atas_pafos_di_allia.jpg
Rekap Lengkap Deadline Day Serie A: Juventus Bergerak, AS Roma Tambah Amunisi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement