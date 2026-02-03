Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Presiden Inter Milan Buka Suara soal Pelemparan Petasan ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |02:05 WIB
Presiden Inter Milan Buka Suara soal Pelemparan Petasan ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero
Emil Audero tersungkur setelah terkena petasan di laga Cremonese vs Inter Milan. (Foto: X/@FansNerazzurri)
A
A
A

PRESIDEN Inter Milan, Giuseppe 'Beppe' Marotta, mengutuk aksi pelemparan petasan kepada kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi. Beppe Marotta menegaskan, tindakan itu tak mencerminkan sportivitas dalam olahraga.

Insiden buruk terjadi saat Cremonese menjamu Inter Milan di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Senin 2 Februari 2026 dini hari WIB. Sebuah petasan meledak di lapangan, tepat di dekat gawang Emil Audero pada menit ke-48.

1. Emil Audero Tersungkur Usai Terkena Petasan

Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Flare di Laga Cremonese vs Inter Milan!

Ledakan petasan membuat Emil Audero terjatuh dan sempat mengalami gangguan pada telinganya. Petasan tersebut dilempar dari tribun suporter Inter Milan yang berstatus sebagai tim tamu.

Skuad Inter Milan kemudian bergegas menghampiri para suporternya. Setelah keadaan membaik, pertandingan berlanjut dan Emil Audero kembali bermain.

Beppe Marotta mengecam tindakan tak terpuji dari suporter Inter Milan. Pria 68 tahun itu mengatakan, perlakuan suporter Nerazzurri -julukan Inter Milan- tak mencerminkan sportivitas.

"Saya memiliki banyak pengalaman, tetapi ini adalah situasi yang belum pernah saya alami. Saya di sini untuk mengutuk tindakan yang tidak masuk akal, yang jelas-jelas tidak sportif. Olahraga memiliki nilai-nilai yang jauh berbeda dari apa yang kita lihat," kata Beppe Marotta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199053/emil_audero_dilempar_flare_oleh_suporter_inter_milan_centregoals-9mYf_large.jpg
Respons Media Italia Lihat Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Flare oleh Suporter Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199182/lautaro_martinez_meminta_maaf_kepada_emil_audero_dan_cremonese_atas_insiden_pelemparan_petasan-u1JU_large.jpg
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Petasan, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199012/emil_audero_terkena_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_calcioturkey-Py8S_large.jpg
Jari Pelaku Pelemparan Flare ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Putus, Segera Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3198986/emil_audero_jadi_korban_pelemparan_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_tancredipalmeri-qSQb_large.jpg
Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Flare di Laga Cremonese vs Inter Milan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/02/11/1672429/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-dilempar-petasan-saat-lawan-inter-milan-pje.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Petasan saat Lawan Inter Milan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Barcelona Tantang Albacete, Flick Siapkan Formasi Baru Tanpa Raphinha
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement