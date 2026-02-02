Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Petasan, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Minta Maaf

Lautaro Martinez meminta maaf kepada Emil Audero dan Cremonese atas insiden pelemparan petasan (Foto: Instagram/@uscremonese)

MILAN – Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mewakili klub menyampaikan permintaan maaf kepada Emil Audero yang jadi korban pelemparan petasan dari Interisti. Ia menegaskan hal-hal semacam itu tak boleh terjadi.

Duel Cremonese vs Inter Milan tersebut berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Senin (2/2/2026) dini hari WIB. Nerazzurri sukses membungkus tiga poin dari laga tersebut dengan skor 2-0.

1. Meledak di Samping Emil Audero

Sayangnya, pertandingan dinodai dengan aksi pelemparan petasan ke lapangan. Tepat di menit ke-50, benda berbahaya itu melayang dari arah tribune yang diduduki penggemar Inter.

Petasan itu jatuh tepat di samping Audero dan meledak. Insiden itu membuat sang kiper kesakitan karena menderita luka bakar dan sobekan di sekitar area lutut.

Untungnya, kiper Timnas Indonesia tersebut dinyatakan fit dan bisa melanjutkan pertandingan. Walau begitu, Lautaro merasa tidak enak hati dengan Audero.

“Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Itu berbahaya. Pesepakbola juga manusia. Kami memberikan pertunjukan yang dinikmati orang-orang di seluruh dunia. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal semacam ini,” tegas Lautaro, dikutip dari Football Italia, Senin (2/2/2026).