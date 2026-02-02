Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Petasan, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Minta Maaf

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |20:25 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Petasan, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Minta Maaf
Lautaro Martinez meminta maaf kepada Emil Audero dan Cremonese atas insiden pelemparan petasan (Foto: Instagram/@uscremonese)
A
A
A

MILAN – Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mewakili klub menyampaikan permintaan maaf kepada Emil Audero yang jadi korban pelemparan petasan dari Interisti. Ia menegaskan hal-hal semacam itu tak boleh terjadi.

Duel Cremonese vs Inter Milan tersebut berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Senin (2/2/2026) dini hari WIB. Nerazzurri sukses membungkus tiga poin dari laga tersebut dengan skor 2-0.

1. Meledak di Samping Emil Audero

Momen Emil Audero tertimpa flare yang dilempar suporter @centregoals

Sayangnya, pertandingan dinodai dengan aksi pelemparan petasan ke lapangan. Tepat di menit ke-50, benda berbahaya itu melayang dari arah tribune yang diduduki penggemar Inter.

Petasan itu jatuh tepat di samping Audero dan meledak. Insiden itu membuat sang kiper kesakitan karena menderita luka bakar dan sobekan di sekitar area lutut.

Untungnya, kiper Timnas Indonesia tersebut dinyatakan fit dan bisa melanjutkan pertandingan. Walau begitu, Lautaro merasa tidak enak hati dengan Audero.

“Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Itu berbahaya. Pesepakbola juga manusia. Kami memberikan pertunjukan yang dinikmati orang-orang di seluruh dunia. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal semacam ini,” tegas Lautaro, dikutip dari Football Italia, Senin (2/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199012/emil_audero_terkena_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_calcioturkey-Py8S_large.jpg
Jari Pelaku Pelemparan Flare ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Putus, Segera Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3198986/emil_audero_jadi_korban_pelemparan_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_tancredipalmeri-qSQb_large.jpg
Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Flare di Laga Cremonese vs Inter Milan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3198983/hasil_parma_vs_juventus_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-oIiW_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Bantai Parma 4-1, Cremonese Tumbang 0-2 di Tangan Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/47/3198865/sassuolo_menang_3_1_atas_pisa_di_pekan_ke_23_liga_italia_2025_2026_sassuolocalcio-fKt3_large.jpg
Sassuolo Menang Beruntun di Liga Italia 2025-2026, Fabio Grosso: Kami Punya Pemain Berkualitas!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/01/51/1672387/ajang-maraton-mobil-run-the-island-2026-menghargai-setiap-langkah-dan-perjalanan-ews.webp
Ajang Maraton Mobil Run the Island 2026, Menghargai Setiap Langkah dan Perjalanan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/22/janice_tjen.jpg
Janice Tjen Hancurkan Petenis Nomor 1 Australia di Abu Dhabi Open 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement