MEDIA Italia Tuttomercatoweb memberikan respons soal kiper Timnas Indonesia Emil Audero yang dilempar flare oleh suporter Inter Milan. Tuttomercatoweb menyebut apa yang diterima Emil Audero sangat mengejutkan.

Insiden memalukan itu terjadi saat klub Emil Audero, Cremonese, menjamu Inter Milan di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Senin 2 Februari 2026 dini hari WIB. Saat itu, Cremonese tengah tertinggal dua gol via aksi Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski di babak pertama.

1. Kronologi Emil Audero Kena Lempar Flare

Pada menit ke-48, sebuah flare tiba-tiba meledak di lapangan, tepat di dekat gawang Emil Audero. Flare tersebut berasal dari tribun pendukung Inter Milan.

Pemberitaan Tuttomercatoweb soal Emil Audero yang dilempar flare. (Foto: Tuttomercatoweb)

"Sebuah insiden buruk terjadi di Stadion Zini. Dari tribun pendukung tim tamu, tempat para penggemar Inter berada, sebuah petasan dilemparkan ke lapangan, meledak di dekat area yang ditempati oleh kiper Cremonese Emil Audero," tulis Tuttomercatoweb.

"Kiper tersebut jatuh ke tanah, terkejut, dan menunjukkan bahwa ia mengalami masalah pada telinganya," sambung laporan tersebut.

2. Lautaro Martinez Minta Suporter Inter Milan

Insiden itu membuat para pemain Inter Milan bereaksi. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez langsung menghampiri tribun suporter Nerazzurri -julukan Inter Milan- untuk menenangkan situasi.