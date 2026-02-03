Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Respons Media Italia Lihat Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Flare oleh Suporter Inter Milan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |01:05 WIB
Respons Media Italia Lihat Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Flare oleh Suporter Inter Milan
Emil Audero dilempar flare oleh suporter Inter Milan. (Foto: X/@centregoals)
A
A
A

MEDIA Italia Tuttomercatoweb memberikan respons soal kiper Timnas Indonesia Emil Audero yang dilempar flare oleh suporter Inter Milan. Tuttomercatoweb menyebut apa yang diterima Emil Audero sangat mengejutkan.

Insiden memalukan itu terjadi saat klub Emil Audero, Cremonese, menjamu Inter Milan di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Senin 2 Februari 2026 dini hari WIB. Saat itu, Cremonese tengah tertinggal dua gol via aksi Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski di babak pertama.

1. Kronologi Emil Audero Kena Lempar Flare

Pada menit ke-48, sebuah flare tiba-tiba meledak di lapangan, tepat di dekat gawang Emil Audero. Flare tersebut berasal dari tribun pendukung Inter Milan.

Pemberitaan Tuttomercatoweb soal Emil Audero yang dilempar flare. (Foto: Tuttomercatoweb)
Pemberitaan Tuttomercatoweb soal Emil Audero yang dilempar flare. (Foto: Tuttomercatoweb)

"Sebuah insiden buruk terjadi di Stadion Zini. Dari tribun pendukung tim tamu, tempat para penggemar Inter berada, sebuah petasan dilemparkan ke lapangan, meledak di dekat area yang ditempati oleh kiper Cremonese Emil Audero," tulis Tuttomercatoweb.

"Kiper tersebut jatuh ke tanah, terkejut, dan menunjukkan bahwa ia mengalami masalah pada telinganya," sambung laporan tersebut.

2. Lautaro Martinez Minta Suporter Inter Milan

Insiden itu membuat para pemain Inter Milan bereaksi. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez langsung menghampiri tribun suporter Nerazzurri -julukan Inter Milan- untuk menenangkan situasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199182/lautaro_martinez_meminta_maaf_kepada_emil_audero_dan_cremonese_atas_insiden_pelemparan_petasan-u1JU_large.jpg
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Petasan, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199012/emil_audero_terkena_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_calcioturkey-Py8S_large.jpg
Jari Pelaku Pelemparan Flare ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Putus, Segera Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3198986/emil_audero_jadi_korban_pelemparan_flare_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_tancredipalmeri-qSQb_large.jpg
Kronologi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Flare di Laga Cremonese vs Inter Milan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3198983/hasil_parma_vs_juventus_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-oIiW_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Bantai Parma 4-1, Cremonese Tumbang 0-2 di Tangan Inter Milan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/02/11/1672429/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-dilempar-petasan-saat-lawan-inter-milan-pje.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Dilempar Petasan saat Lawan Inter Milan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/02/kiper_cremonese_emil_audero_mulyadi_tumbang_usai.jpg
Emil Audero Tetap Bermain usai Kena Petasan, Pelatih Cremonese Angkat Topi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement