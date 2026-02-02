Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 1-0 Berkat Gol Hansamu Yama!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:01 WIB
Hasil Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 1-0 Berkat Gol Hansamu Yama!
Arema FC menang 1-0 atas Persijap Jepara di Super League 2025-2026 berkat gol tunggal Hansamu Yama (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
MALANG – Hasil Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin (2/2/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Singo Edan.

Satu-satunya gol Arema dicetak oleh Hansamu Yama (36’). Hasil itu membawa anak asuh Marcos Santos naik ke posisi 11 klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 24.

Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persijap_jepara)
Arema FC vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persijap_jepara)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Arema FC dan Persijap Jepara kerap jual beli serangan, namun belum ada yang berbuah gol.

Laskar Kalinyamat mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-24 lewat tendangan Borja Herrera yang masih melebar. Berselang dua menit, giliran Arema FC yang mendapat peluang lewat tendangan Matheus Blade yang masih bisa ditepis Sendri Johansah.

Sampai akhirnya, Singo Edan berhasil membuka keran golnya pada menit ke-36. Menariknya, gol keunggulan tersebut dicetak oleh pemain debutan mereka, Hansamu Yama.

Persijap Jepara mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun upaya tom polesan Divaldo Alves itu belum berbuah manis. Arema FC untuk sementara unggul 1-0.

 

