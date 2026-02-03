Jelang Persib Bandung vs Malut United, Tim Tamu Diingatkan Tak Boleh Datang ke GBLA

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung mengambil langkah preventif menjelang laga krusial menghadapi Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Panitia pelaksana secara resmi meniadakan alokasi tiket bagi pendukung tim tamu demi mematuhi regulasi kompetisi serta menjamin keamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat, 6 Februari 2026 mendatang.

Sebagaimana diketahui, saat ini masih berlaku larangan suporter tamu datang ke kandang lawan. Ketentuan tersebut mengacu pada Regulasi Super League 2025-2026 Pasal 5 tentang Keamanan dan Kenyamanan Ayat 7, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Keamanan

Adhi Pratama, Head of Communications PERSIB, mengatakan regulasi tersebut masih berlaku dan perlu dihormati bersama demi kepentingan yang lebih besar. Regulasi itu bertujuan untuk memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh elemen pertandingan, sekaligus menjaga iklim kompetisi yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami menghimbau suporter Malut United untuk mendukung tim kesayangannya dari rumah. Sesuai regulasi yang berlaku, suporter tim tamu belum diperkenankan hadir di stadion," ucap ujar Adhi dilansir dari laman Persib, Selasa (3/2/2026).

Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persib)

"Mari kita sama-sama menghormati aturan ini demi terciptanya suasana pertandingan yang aman dan kondusif," tambahnya.