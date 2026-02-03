Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Pemegang Nomor 10 di Persib Bandung Selanjutnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |12:46 WIB






RAGNAR Oratmangoen berpotensi menjadi pemegang nomor 10 di Persib Bandung selanjutnya. Melihat kebutuhan Persib Bandung saat ini, karakter pemain seperti Ragnar Oratmangoen dibutuhkan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

1. Rumor Dimunculkan Akun @pemainketurunan.id

Akun @pemainketurunan.id mengabarkan ada potensi Ragnar Oratmangoen gabung Persib Bandung. Manajemen Maung Bandung telah menawarkan proyek menarik kepada pesepakbola 28 tahun ini.


Ragnar Oratmangoen berpeluang gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@pemainketurunanid)

“Ragnar Oratmangoen berpeluang bergabung dengan Persib Bandung,” tulis @pemainketurunan.id.

“Ragnar Oratmangoen dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan kariernya di Indonesia. Minimnya menit bermain bersama FCV Dender musim ini menjadi salah satu alasan utama sang pemain membuka peluang hengkang,” lanjut @pemainketurunan.id.

Saat ini Persib Bandung tidak memiliki pemain yang benar-benar pas di posisi nomor 10. Thom Haye, Luciano Guaycochea dan Beckham Putra yang beberapa kali dijajal sebagai pengisi nomor 10, bukanlah pemain yang biasa berperan di posisi tersebut.

Di saat bersamaan, Ragnar Oratmangoen fasih bermain di posisi nomor 10. Saat membela Fortuna Sittard di Eredivisie 2024-2025, Ragnar Oratmangoen biasa berperan di posisi tersebut.

 

