Penyebab Persija Jakarta Tertarik Rekrut Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkap alasan timnya tertarik mendatangkan penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra. Mauricio Souza tertarik karena adanya peluang merekrut pemain milik FC Volendam tersebut.

Mauro Zijlstra santer dikaitkan dengan Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Beberapa media Belanda melaporkan striker 21 tahun itu akan meninggalkan FC Volendam dan akan bergabung dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026.

1. Sudah Ada Komunikasi Antara Persija Jakarta dan Mauro Zijlstra

Mauricio Souza mengungkap memang ada proses yang terjalin antara manajemen dengan pihak Mauro Zijlstra. Namun, semuanya belum pasti karena masih dalam tahap komunikasi.

“Memang ada pembicaraan, tetapi belum tentu terjadi. Saya pikir belum ada kesepakatan, tetapi memang sudah ada komunikasi di antara pihak-pihak terkait," kata Mauricio Souza kepada wartawan termasuk Okezone saat ditemui di Persija Training Ground, Senin 2 Februari 2026.

2. Mauro Zijlstra Punya Potensi Besar

Mauricio Souza menyebut alasan Persija Jakarta kepincut Mauro Zijlstra karena memang adanya peluang merekrut sang pemain. Ditambah lagi, Mauro Zijlstra masih berusia 21 tahun dan memiliki potensi.

"Kita lihat satu kesempatan untuk bawa pemain itu. Ia masih muda. Ia juga kasih kita, Persija, ketertarikan untuk ia datang ke sini," ujar Mauricio Souza.