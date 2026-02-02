Advertisement
LIGA INDONESIA

Staf Persija Jakarta Dibajak John Herdman ke Timnas Indonesia, Mauricio Souza: Dia Pantas!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |23:11 WIB
Staf Persija Jakarta Dibajak John Herdman ke Timnas Indonesia, Mauricio Souza: Dia Pantas!
John Herdman membajak staf pelatih Persija Jakarta Dzikry Lazuardi ke Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, ikhlas melepas Dzikry Lazuardi ke Timnas Indonesia untuk bergabung dengan staf kepelatihan John Herdman. Ia merasa anak buahnya itu layak mendapat kesempatan tersebut.

Dzikry diketahui telah menjadi bagian tim Persija sejak Juni 2024 saat era kepelatihan Carlos Pena. Perannya berlanjut di era Souza pada Super League musim 2025-2026. Tapi perjalanannya bersama skuad berjuluk Macan Kemayoran harus berakhir.

1. Layak Dapat Kesempatan

Dzikry Lazuardi bergabung dengan staf kepelatihan Timnas Indonesia (Foto: Youtube/Persija TV)
Dzikry Lazuardi bergabung dengan staf kepelatihan Timnas Indonesia (Foto: Youtube/Persija TV)

Sang kepala analis tim telah menyampaikan salam perpisahan dengan skuad Persija usai menang 2-0 atas Persita Tangerang pada Jumat 30 Januari 2026. Ia mengaku mendapat ajakan dari Herdman untuk bergabung dengan staf tim kepelatihan Timnas Indonesia.

Merespons hal tersebut, Souza menyebut Dzikry layak mendapatkan kesempatan itu. Pelatih asal Brasil tersebut mendoakan anak buahnya meraih kesuksesan bersama Timnas Indonesia.

“Saya pikir dia pantas mendapatkan kesempatan ini. Karena dia fantastis, profesional,” kata Souza kepada wartawan termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Saya mengucapkan selamat dan sukses untuknya. Saya pikir bagus dia berada di Timnas,” imbuh pria asal Brasil itu.

 

