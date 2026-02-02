Analis Persija Jakarta Dzikry Lazuardi Gabung Staf Kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, akhirnya merekrut satu staf lokal di jajaran kepelatihannya. Sosok itu adalah Dzikry Lazuardi yang merupakan kepala analis Persija Jakarta.

Dzikry diketahui telah menjadi bagian Persija sejak Juni 2024 saat era kepelatihan Carlos Pena. Perannya berlanjut di era Mauricio Souza pada Super League 2025-2026. Tapi perjalanannya bersama skuad berjuluk Macan Kemayoran harus berakhir.

1. Salam Perpisahan

Kabar tersebut diketahui setelah Dzikry menyampaikan salam perpisahan dengan skuad Persija usai menang 2-0 atas Persita Tangerang pada Jumat 30 Januari 2026. Ia mengaku mendapatkan ajakan dari Herdman untuk menjadi analis di Timnas Indonesia.

“Saya juga sebenarnya tidak ada kepikiran untuk keluar dari Persija di tengah musim. Saya ingin mengakhiri musim ini di Persija, bekerja bersama, menang bersama, dan ya kami selalu bersama-sama,” kata Dzikry, dikutip dari kanal YouTube Persija Jakarta, Senin (2/2/2026).

”Tapi memang ya di sepakbola ada perpisahan, dan saya juga mendapat kesempatan menjadi analis di Timnas Indonesia,” tambah pria lulusan ITB itu.

Meski begitu, Dzikry mengaku akan tetap memberikan dukungan kepada Persija. Eks analis Persipura Jayapura tersebut turut menyampaikan permohonan maaf kepada pemain dan ofisial tim.