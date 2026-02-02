PEMAIN Arsenal U-21 berdarah Indonesia, Demiane Agustien, baru-baru ini mencetak tiga gol dalam sebuah pertandingan, atau biasa disebut hattrick. Ia mencetak hattrick saat Arsenal U-21 menang 4-0 atas Leeds United U-21 di pekan ke-13 Premier League 2 2025-2026 pada Minggu, 1 Februari 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pesepakbola 18 tahun ini terbuka untuk membela Timnas Indonesia?
Demiane Agustien memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia. Sementara itu, ibu Demiane Agustien mempunyai darah Indonesia-Belanda dan sang ayah (Curacao-Belanda).
Usut punya usut, ayah Demiane Agustien adalah eks pesepakbola, Kemy Agustien. Kemy Agustien pernah memperkuat klub sejumlah klub Eropa seperti AZ Alkmaar, Swansea City, Crystal Palace hingga Brighton & Hove Albion.
Kemy Agustien juga pernah membela Timnas Curacao. Uniknya, debut Kemy Agustien bersama Timnas Curacao tercipta ketika juru taktik tim nasional itu ditangani Patrick Kluivert.
Karena karier sang ayah pernah berkarier di Inggris, tak heran karier sepakbola Demiane Agustien dimulai dari Negeri Ratu Elizabeth. Ia memulai karier sepakbola di akademi West Bromwich Albion (WBA), lanjut ke Derby County dan ke Arsenal.
Di bursa transfer musim panas 2025, Arsenal mendatangkan Demiane Agustien yang lahir pada 28 Juli 2007. Saat ini Demiane Agustien yang biasa mentas sebagai gelandang serang maupun winger, muncul sebagai pemain andalan Arsenal U-21.
Dari 15 pertandingan di semua kompetisi, Demiane Agustien mengemas empat gol. Jumlah gol dan penampilan Demiane Agustien diyakini akan terus berbenah.