Pemain Arsenal Berdarah Indonesia Cetak Hattrick, Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan John Herdman?

John Herdman bisa panggil pemain Arsenal Demiane Agustien ke Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

PEMAIN Arsenal U-21 berdarah Indonesia, Demiane Agustien, baru-baru ini mencetak tiga gol dalam sebuah pertandingan, atau biasa disebut hattrick. Ia mencetak hattrick saat Arsenal U-21 menang 4-0 atas Leeds United U-21 di pekan ke-13 Premier League 2 2025-2026 pada Minggu, 1 Februari 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pesepakbola 18 tahun ini terbuka untuk membela Timnas Indonesia?

1. Asal-usul Darah Indonesia Demiane Agustien

Demiane Agustien memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia. Sementara itu, ibu Demiane Agustien mempunyai darah Indonesia-Belanda dan sang ayah (Curacao-Belanda).

Demiane Agustien saat gabung Arsenal. (Foto: Instagram/@demiane07)

Usut punya usut, ayah Demiane Agustien adalah eks pesepakbola, Kemy Agustien. Kemy Agustien pernah memperkuat klub sejumlah klub Eropa seperti AZ Alkmaar, Swansea City, Crystal Palace hingga Brighton & Hove Albion.

Kemy Agustien juga pernah membela Timnas Curacao. Uniknya, debut Kemy Agustien bersama Timnas Curacao tercipta ketika juru taktik tim nasional itu ditangani Patrick Kluivert.

2. Karier Demiane Agustien Terus Terangkat

Karena karier sang ayah pernah berkarier di Inggris, tak heran karier sepakbola Demiane Agustien dimulai dari Negeri Ratu Elizabeth. Ia memulai karier sepakbola di akademi West Bromwich Albion (WBA), lanjut ke Derby County dan ke Arsenal.

Di bursa transfer musim panas 2025, Arsenal mendatangkan Demiane Agustien yang lahir pada 28 Juli 2007. Saat ini Demiane Agustien yang biasa mentas sebagai gelandang serang maupun winger, muncul sebagai pemain andalan Arsenal U-21.

Dari 15 pertandingan di semua kompetisi, Demiane Agustien mengemas empat gol. Jumlah gol dan penampilan Demiane Agustien diyakini akan terus berbenah.