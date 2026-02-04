Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Viral Wasit Championship Diduga Jual istri Lewat Aplikasi, Begini Jawaban PSSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |20:10 WIB
Viral Wasit Championship Diduga Jual istri Lewat Aplikasi, Begini Jawaban PSSI
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya memecah kesunyian terkait isu miring yang menerpa salah satu perangkat pertandingannya. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memastikan pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oknum wasit kasta kedua Liga Indonesia berinisial FR, yang dilaporkan terlibat dalam praktik perdagangan orang dan kekerasan seksual.

Yunus Nusi mengatakan proses wasit itu seluruhnya diserahkan ke komite wasit. Jadi, publik sepak bola Tanah Air harus bersabar menunggu sanksi yang akan dijatuhkan jika wasit tersebut terbukti bersalah.

"Iya, sedang proses di komite wasit," kata Yunus Nusi kepada Okezone, Rabu (4/2/2026).

1. Penyelidikan Intensif Pihak Kepolisian

Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pendalaman terkait laporan dugaan kasus tersebut. Untuk saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi.

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)
Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)

"Betul laporan masuk Oktober 2025, masih kita tindak lanjut, sementara sudah 4 orang saksi yang dimintai keterangan termasuk terlapor inisial FR dan pelapor. Bentuknya untuk klarifikasi" kata Kanit PPA AKP Suwito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wasit Championship PSSI Yunus Nusi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/49/3199672/mauro_zijlstra-LJAD_large.jpg
Gabung Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Percaya Diri Macan Kemayoran Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/49/3199636/sergio_castel-Ptma_large.jpg
Dikonfirmasi Umuh Muchtar, Persib Bandung Datangkan Striker Spanyol Sergio Castel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199372/paulo_ricardo_siap_jadi_bek_andalan_persija_jakarta_pauloricardof94-Qj9t_large.jpg
Bek Brasil Paulo Ricardo Bicara Adaptasi Bersama Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/49/3199314/mauricio_souza_bicara_jadwal_mepet_jelang_persija_jakarta_vs_arema_fc-SpGH_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Mauricio Souza Bicara Jadwal Mepet di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/04/11/1673375/mauro-zijlstra-resmi-gabung-persija-dikontrak-25-musim-pvx.jpeg
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija, Dikontrak 2,5 Musim
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/26/kenan_yildiz.jpg
Juventus Amankan Masa Depan Kenan Yildiz, Gaji Rp100 Miliar per Musim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement