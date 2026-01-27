Kata Exco PSSI soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Hijrah ke Super League

ANGGOTA Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, merespons soal banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia bermain di Super League 2025-2026. Ia menegaskan federasi tak bisa campur tangan soal itu.

Tercatat ada tujuh pemain diaspora yang saat ini berkarier di Super League 2025-2026. Mereka adalah Jordi Amat, Thom Haye, Eliano Reijnders, Rafael Struick, Jens Raven, Shayne Pattynama, dan Dion Markx.

Dua nama terakhir menjadi baru datang di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Shayne hengkang ke Persija Jakarta dari Buriram United, sementara Dion hijrah dari NEC Nijmegen U-21 ke Persib Bandung.

1. Pilihan Pemain yang Bersangkutan

Menanggapi tren perpindahan pemain diaspora tersebut, Arya menyampaikan semua itu adalah pilihan pemain yang bersangkutan. PSSI, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur pilihan para pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka,” kata Arya kepada awak media, dikutip Selasa (27/1/2026).

“Kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami gaji mereka, pasti bisa diarahkan,” sambung pria berkacamata itu.