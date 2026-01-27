Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Putuskan Berkarier di Super League 2025-2026, Nomor 1 Kejutkan Fans Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |16:31 WIB
7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Putuskan Berkarier di Super League 2025-2026, Nomor 1 Kejutkan Fans Persib Bandung
Banyak pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang kini bermain di Super League 2025-2026. (Foto: PSSI)
ADA 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang putuskan berkarier di Super League 2025-2026 yang menarik untuk dibahas. Ya, musim ini ada banyak pemain naturalisasi yang awalnya berkarier di Eropa, kini memberanikan diri mengadu nasib di kompetisi sepakbola paling prestisius di Indonesia.

Tentunya kehadiran ketujuh pemain itu semakin memanaskan persaingan di Super League 2025-2026. Penasaran siapa saja?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Putuskan Berkarier di Super League 2025-2026:

1. Dion Markx

Dion Markx. (Foto: Media Persib)
Dion Markx. (Foto: Media Persib)

Dion Markx resmi diumumkan sebagai pemain baru Persib Bandung pada Minggu 25 Januari 2025. Namanya benar-benar mengejutkan fans Persib lantaran tak pernah dirumorkan akan bergabung ke tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Dion Markx didatangkan dari klub divisi II Liga Belanda, Top Oss. Ia pun dikontrak dengan durasi hingga 2,5 tahun.

2. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Selain Dion Markx, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang pindah ke Super League di bursa transfer Januari 2026 adalah Shayne Pattynama. Pattynama pindah ke Persija Jakarta dari Buriram United yang bermain di Liga Thailand.

Pattynama pun mendatangani kontrak panjang di Persija hingga akhir Juni 2028. Hadirnya Pattynama juga mempertegas tekad Persija terkait target mengincar gelar juara Super League 2025-2026.

3. Thom Haye

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)
Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Thom Haye pindah ke Super League 2025-2026 pada awal musim. Ia yang kala itu tak memiliki klub usai berpisah dengan Almere City di Liga Belanda pada akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama Persib Bandung.

Hebatnya, Haye mampu beradaptasi dengan baik dan kini menjadi salah satu pemain penting di Persib. Ia pun memiliki kontrak hingga akhir Mei 2027.

 

