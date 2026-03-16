Jan Olde Riekerink Puas Dewa United Tahan Persija Jakarta 1-1 di Stadion JIS

JAKARTA – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, amat puas dengan hasil 1-1 melawan Persija Jakarta di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Apalagi, mereka mampu mencuri poin di kandang lawan.

Laga Persija Jakarta vs Dewa United itu digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Minggu 15 Maret 2026 malam WIB. Tertinggal lebih dulu, Banten Warriors mampu memaksakan hasil imbang.

Maxwell Souza membawa Persija unggul jelang babak pertama berakhir. Namun, Alexis Messidoro menyamakan skor di menit ke-55.

1. Seperti Kemenangan

Meski hanya bermain imbang, Riekerink menilai hasil tersebut seperti kemenangan bagi Dewa United. Pasalnya, mereka berhasil bangkit dari periode sulit dan hanya memiliki waktu singkat untuk menyiapkan pertandingan melawan Persija.

Sebagaimana diketahui, Dewa United sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Manila Digger pada leg kedua perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis 12 Maret 2026 malam WIB. Hasil itu sekaligus menghentikan langkah mereka karena kalah agregat 2-3.

“Kami datang dari situasi yang sangat menyedihkan atau mengecewakan karena kami tidak lolos (semifinal AFC Challenge League 2025-2026),” kata Riekerink dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (16/3/2026).

“Kami hanya memiliki dua hari untuk mempersiapkan diri. Pada hari pertama kami tidak bisa berlatih, dan kemarin kami hanya bisa membahas tentang Persija, cara mereka bermain, di mana peluangnya, lalu kami mencoba melatihnya,” sambung pria asal Belanda itu.