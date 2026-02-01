Tak Takut, Dion Markx Siap Bertarung demi Posisi Utama di Lini Belakang Persib Bandung

BANDUNG – Pemain baru Persib Bandung, Dion Markx, menunjukkan mentalitas baja setelah resmi bergabung dengan skuad Pangeran Biru di paruh kedua Super League 2025-2026. Bek muda keturunan Indonesia ini menegaskan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan menit bermain, meski harus berhadapan dengan deretan bek kelas dunia yang kini menghuni lini pertahanan Maung Bandung.

1. Siap Bersaing dengan Nama Besar

Dion diketahui diikat kontrak oleh Persib Bandung hingga 31 Mei 2028 mendatang. Merapatnya bek berusia 20 tahun itu praktis membuat lini belakang skuad Maung Bandung cukup gemuk dan kompetitif.

Eks pemain NEC Nijmegen U-21 itu bahkan harus bersaing dengan pemain bertahan sarat pengalaman seperti Frederico Barba, Patricio Matricardi, Julio Cesar, hingga mantan penggawa PSG, Layvin Kurzawa. Meski begitu, Dion tidak gentar dan siap bersaing demi mendapatkan tempat utama di tim.

"Saya masih muda dan kompetitif. Saya siap untuk bersaing," tegas Dion, dikutip dari laman Persib Bandung, Minggu (1/2/2026).

2. Kesan Positif Terhadap Bojan Hodak

Dion Markx. (Foto: Media Persib)

Dion mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Persib Bandung. Pemain berlabel Timnas Indonesia U-23 itu sama sekali tidak ragu ketika mendapat tawaran resmi dari manajemen Maung Bandung.

“Persib adalah klub besar dan sarat prestasi, juara dua kali beruntun. Tentu saya sangat senang dengan tawaran ini," sambung Dion Markx.