Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: PSG vs Liverpool hingga Real Madrid vs Bayern Munich!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |05:36 WIB
Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: PSG vs Liverpool hingga Real Madrid vs Bayern Munich!
Liverpool dan PSG akan bertemu di perempatfinal Liga Champions 2025-2026. (Foto: X/@LFC)
A
A
A

HASIL drawing perempatfinal Liga Champions 2025-2026 akan diulas Okezone. Sebanyak delapan klub yang lolos perempatfinal Liga Champions 2025-2026 adalah Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Sporting CP, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona dan Atletico Madrid.

1. PSG vs Liverpool

Wolves vs Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Melihat bagan yang ada, juara bertahan PSG akan menghadapi Liverpool. PSG dan The Reds -julukan Liverpool- akan bentrok di perempatfinal pada 7-8 April dan 14-15 April 2026.

Duel ini merupakan laga ulangan bagi PSG dan Liverpool. Musim lalu PSG menyingkirkan Liverpool via adu penalti di babak 16 besar.

2. Real Madrid vs Bayern Munich

Federico Valverde cetak hattrick di laga Real Madrid vs Manchester City realmadriden

Real Madrid akan menghadapi lawan yang tidak mudah di perempatfinal, yakni Bayern Munich. Selain mendominasi Liga Jerman , Die Roten -julukan Bayern Munich- juga menggila di Liga Champions 2025-2026.

Terbaru, skuad asuhan Vincent Kompany ini menang agregat 10-2 atas Atalanta di 16 besar. Jadi dalam upaya kembali memenangkan trofi Liga Champions 2025-2026, Real Madrid perlu usaha ekstra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement