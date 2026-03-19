Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: PSG vs Liverpool hingga Real Madrid vs Bayern Munich!

HASIL drawing perempatfinal Liga Champions 2025-2026 akan diulas Okezone. Sebanyak delapan klub yang lolos perempatfinal Liga Champions 2025-2026 adalah Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid, Sporting CP, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona dan Atletico Madrid.

1. PSG vs Liverpool

Melihat bagan yang ada, juara bertahan PSG akan menghadapi Liverpool. PSG dan The Reds -julukan Liverpool- akan bentrok di perempatfinal pada 7-8 April dan 14-15 April 2026.

Duel ini merupakan laga ulangan bagi PSG dan Liverpool. Musim lalu PSG menyingkirkan Liverpool via adu penalti di babak 16 besar.

2. Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid akan menghadapi lawan yang tidak mudah di perempatfinal, yakni Bayern Munich. Selain mendominasi Liga Jerman , Die Roten -julukan Bayern Munich- juga menggila di Liga Champions 2025-2026.

Terbaru, skuad asuhan Vincent Kompany ini menang agregat 10-2 atas Atalanta di 16 besar. Jadi dalam upaya kembali memenangkan trofi Liga Champions 2025-2026, Real Madrid perlu usaha ekstra.