Performa Belum Stabil di Super League 2025-2026, Dewa United Hanya Targetkan Finish Lima Besar

BANTEN – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, menegaskan target utama timnya musim ini adalah mengamankan posisi lima besar di klasemen akhir Super League 2025-2026. Meski persaingan kian memanas, ia tetap menyimpan optimisme tinggi mengingat perjalanan kompetisi yang masih cukup panjang.

Saat ini, skuad Banten Warriors –julukan Dewa United– masih tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi 34 poin. Raihan tersebut didapat dari catatan 10 kemenangan, empat hasil imbang, dan 11 kekalahan dalam 25 pertandingan yang telah dilalui.

Ardian Satya Negara enggan berbicara lebih jauh mengenai peluang juara bagi Dewa United karena menganggap selisih poin saat ini sudah cukup berat untuk dikejar. Oleh karena itu, target yang paling masuk akal adalah merangsek ke posisi lima besar dengan syarat harus memaksimalkan setiap laga sisa demi poin penuh.

"Sementara realistisnya 5 besar kalau melihat poin sekarang ya," kata Ardian dikutip, Rabu (18/3/2026).

1. Evaluasi Kinerja Jan Olde Riekerink

Jan Olde Riekerink

Manajemen Dewa United pun berencana melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pelatih kepala, Jan Olde Riekerink. Langkah tegas ini diambil menyusul performa tim yang dinilai masih belum stabil sepanjang musim ini.

Dalam laga terakhir, Dewa United hanya mampu bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persija Jakarta. Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada pekan lalu.

"Setelah ini akan saya panggil," ujarnya.