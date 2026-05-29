HOME BOLA LIGA INDONESIA

Blak-blakan! Ini Alasan Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic sebagai Suksesor Bojan Hodak

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |09:15 WIB
Igor Tolic (paling kiri) dipercaya sebagai pelatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@igor_zgm)
DEPUTY CEO Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkap alasan di balik penunjukan Igor Tolic sebagai pelatih anyar Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Adhitia mengatakan, Igor Tolic merupakan sosok yang pas meneruskan legasi Bojan Hodak.

1. Perubahan di Posisi Pelatih Persib Bandung

Persib Bandung langsung melakukan perubahan di jajaran pelatih setelah menjuarai Super League 2025-2026. Posisi pelatih kepala yang sebelumnya diisi Bojan Hodak kini resmi digantikan asistennya, Igor Tolic.

Bojan Hodak tak lagi menjadi pelatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Pengumuman pergantian pelatih tersebut disampaikan pada Senin 25 Mei 2026 malam WIB. Momen itu menjadi perpisahan emosional karena Bojan Hodak berhasil meninggalkan warisan penting bagi Persib Bandung dalam tiga musim terakhir.

Manajemen klub menegaskan penunjukan Igor Tolic bukan keputusan mendadak. Proses pergantian pelatih sudah dibahas bersama antara pihak klub dan Bojan Hodak sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.

Igor Tolic dianggap sebagai sosok paling tepat untuk melanjutkan kesuksesan Persib Bandung. Selama menjadi asisten pelatih, dia terlibat langsung dalam penerapan filosofi permainan dan perkembangan tim di lapangan.

"Coach Igor (Tolic) memahami kultur tim, mengenal karakter pemain, dan telah menjadi bagian dari perjalanan sukses yang diraih bersama dalam beberapa musim terakhir," kata Adhitia, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (29/5/2026).

 

1 2
      
