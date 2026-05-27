Bruno Tubarao Isyaratkan Cabut dari Persija Jakarta lewat Pesan Haru

BRUNO Tubarao menuliskan pesan haru usai menjalani musim perdananya bersama Persija Jakarta. Hal itu dianggap sebagai isyarat untuk hengkang di akhir Super League 2025-2026.

Tubarao bergabung dengan Persija pada awal musim Super League 2025-2026. Pemain yang juga bisa bermain sebagai bek sayap kanan itu langsung menjadi salah satu andalan pelatih Mauricio Souza sepanjang musim ini.

Selama kompetisi berlangsung, Tubarao tampil dalam 27 dari total 34 pertandingan liga. Ia menyumbang satu gol dan empat assist untuk Persija di Super League 2025-2026.

1. Perpisahan

Kontrak Tubarao bersama Persija diketahui hanya berdurasi satu musim. Dengan berakhirnya kompetisi musim ini, masa depannya mulai menjadi perhatian publik.

Di tengah situasi yang belum jelas, Tubarao justru memberikan pesan emosional melalui akun Instagram pribadinya. Itu dinilai sebagai pertanda tidak akan bertahan di Persija untuk musim depan.

“Akhir dari satu musim lagi. Sebuah kehormatan bisa mengenakan jersei dari suporter yang begitu penuh gairah!” tulis Tubarao dalam instagram pribadinya (@brunotubarao20), dikutip Rabu (27/5/2026).

Pria asal Brasil itu juga menyampaikan rasa cintanya kepada Jakarta dan seluruh pihak yang mendukungnya selama berada di Indonesia. Ia mengaku sangat bersyukur atas pengalaman yang didapat bersama Persija.

“Saya ingin menyampaikan semua cinta dan rasa terima kasih saya kepada semua yang telah mengirimkan pesan kepada saya. Saya dan keluarga sangat mencintai Jakarta, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah saya jalani,” ujar Tubarao.

Pemain berusia 31 tahun itu mengakui masa depannya hingga kini masih belum pasti. Meski begitu, ia tetap berterima kasih kepada seluruh elemen Persija yang telah menjadi bagian penting selama satu musim terakhir.