HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fabio Lefundes Tetap Bangga Borneo FC Jadi Runner up Super League 2025-2026, Ini Penyebabnya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |02:42 WIB
Fabio Lefundes Tetap Bangga Borneo FC Jadi Runner up Super League 2025-2026, Ini Penyebabnya!
Fabio Lefundes tetap bangga dengan keberhasilan menjadi runner up di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@fabiolefundes)
PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, tetap bangga dengan keberhasilan menjadi runner up di Super League 2025-2026. Apalagi, timnya sukses memecahkan rekor poin terbanyak dalam semusim!

Borneo FC menutup musim dengan kemenangan besar atas Malut United FC (7-1) di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 23 Mei 2026. Kemenangan telak itu membuat Pesut Etam mengakhiri kompetisi dengan koleksi 79 poin. 

Jumlah tersebut sebenarnya sama dengan milik Persib Bandung yang keluar sebagai juara musim ini. Namun, regulasi head to head membuat Borneo FC harus puas finis di posisi kedua klasemen akhir.

1. Tetap Bangga

Lefundes mengaku kecewa karena gagal membawa timnya menjadi juara. Meski begitu, ia tetap bangga dengan performa konsisten yang ditunjukkan para pemain sepanjang musim.

“Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami lakukan di sini. Kami berhasil menjadi tim yang paling banyak memenangkan pertandingan di kompetisi ini. Meraih 15 kemenangan di kandang, satu kali seri, dan satu kali kalah,” tutur Lefundes dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (27/5/2026).

Pria asal Brasil itu menilai kekuatan utama Borneo FC musim ini terlihat dari produktivitas lini depan mereka. Menurutnya, catatan gol tim menjadi salah satu bukti kualitas permainan Mariano Peralta dan kawan-kawan.

“Kami memiliki penyerangan terbaik di kompetisi dengan 74 gol. Itu sangat banyak, sangat banyak gol,” ujar Lefundes.

Tak hanya tajam di lini depan, Borneo FC juga tampil solid dalam bertahan sepanjang musim. Lefundes menyebut timnya memiliki pertahanan terbaik ketiga di kompetisi serta diperkuat salah satu kiper terbaik di liga.

 

