HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jan Olde Riekerink Pasrah akan Masa Depannya di Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |03:21 WIB
Jan Olde Riekerink menyerahkan masa depannya kepada manajemen Dewa United (Foto: I.League)
TANGERANG – Jan Olde Riekerink memasrahkan masa depannya kepada manajemen Dewa United. Apalagi, ia gagal mewujudkan target tinggi yang dipasang di awal musim.

Dewa United baru saja menuntaskan perjalanan mereka di kompetisi musim ini. Tim berjuluk Banten Warriors itu finis di posisi ketujuh klasemen akhir dengan koleksi 53 poin dari 34 pertandingan.

1. Belum Sesuai Target

Persijap Jepara vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Hasil tersebut dinilai belum sesuai dengan target tinggi yang dipasang klub sejak awal musim. Pasalnya, Dewa United sempat tampil impresif dan masuk dalam persaingan papan atas liga.

Meski demikian, rekam jejak Riekerink bersama Dewa United tetap mendapat perhatian positif. Di bawah arahannya, klub berkembang menjadi salah satu kekuatan baru di sepakbola Indonesia.

Pada musim 2024-2025, Dewa United sukses finis sebagai runner-up kompetisi. Selain itu, mereka juga berhasil merebut posisi ketiga di turnamen Piala Presiden 2025.

2. Kenang Perjalanan

Riekerink kemudian mengenang perjalanan awalnya saat pertama kali datang ke Indonesia sekitar 3,5 tahun lalu. Ia menilai perkembangan fasilitas dan manajemen klub saat ini sudah mengalami perubahan besar.

"Saya mulai di sini 3,5 tahun yang lalu. Saya ingat tahun pertama kami berada di nomor 17, kami tidak memiliki fasilitas latihan atau semacamnya. Jadi saya juga berada di awal berdirinya klub ini. Jika Anda melihat sekarang apa yang telah dibangun oleh klub, ini luar biasa, ini sudah level Eropa,” kata Riekerink, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (27/5/2026).

“Saya pikir semua kondisi untuk berprestasi di sini sangat fantastis. Ini adalah klub yang fantastis dengan potensi besar dalam segala hal," sambung pria asal Belanda itu.

Menurut Riekerink, perkembangan prestasi Dewa United juga menunjukkan peningkatan dalam beberapa musim terakhir. Ia menyebut klub memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia bahkan Asia.

"Di tahun kedua kami berada di posisi kelima, tahun ketiga kami berada di posisi kedua. Sangat disayangkan tahun ini kami tidak bisa mengambil langkah terakhir tersebut. Tetapi untuk masa depan, saya pikir mereka memiliki perspektif besar untuk menjadi salah satu klub terbesar di Indonesia bahkan Asia," tutur Riekerink.

 

