Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Daftar 9 Wakil Liga Inggris di Kompetisi Eropa Musim 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |00:06 WIB
Daftar 9 Wakil Liga Inggris di Kompetisi Eropa Musim 2026-2027
Simak daftar wakil Liga Inggris di kompetisi Eropa musim 2026-2027 termasuk Manchester United (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

DAFTAR wakil Liga Inggris di kompetisi Eropa musim 2026-2027 sudah diketahui. Total ada sembilan klub yang akan mentas di tiga kejuaraan antarklub!

Liga Inggris sukses merajai Eropa dalam dua musim terakhir. Pada 2024-2025, Chelsea menjadi juara Liga Konferensi, sementara Tottenham Hotspur merebut titel Liga Europa.

Crystal Palace juara Liga Konferensi Eropa 2025-2026 (Foto: Crystal Palace FC)
Crystal Palace juara Liga Konferensi Eropa 2025-2026 (Foto: Crystal Palace FC)

Hal itu terulangi pada musim ini. Aston Villa tampil sebagai kampiun Liga Europa 2025-2026. Sedangkan, Crystal Palace mampu menyabet gelar juara Liga Konferensi Eropa.

1. Kirim 9 Wakil!

Keberhasilan The Eagles memastikan Inggris akan punya sembilan perwakilan di kompetisi antarklub Benua Biru musim depan. Mereka terbagi dalam tiga ajang berbeda.

Di Liga Champions, Liga Inggris mengirim lima perwakilan. Mereka adalah Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, dan Liverpool. Klub-klub itu finis di lima besar klasemen akhir.

Khusus Aston Villa, jatah sebagai juara Liga Europa otomatis tidak terpakai. Slot itu kemudian dialihkan ke Sporting Lisbon (Sporting CP) via mekanisme Europa League Title Holder Rebalancing (ELTH).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/45/3221134/akankah_giliran_arsenal_mengangkat_trofi_liga_champions_2025_2026_setelah_dua_klub_inggris_juara_di_eropa-ibMO_large.jpg
2 Klub Inggris Juara di Eropa, Giliran Arsenal Angkat Trofi Liga Champions 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/45/3220502/hasil_liverpool_vs_brentford_di_liga_inggris_2025_2026_lfc-P3WB_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool Lolos Liga Champions 2026-2027, West Ham United Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/45/3220430/arsenal_juara_liga_inggris_2025_2026-rHGP_large.jpg
Dampak Arsenal Juara: Munculnya Suporter Paling Berisik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/45/3220217/manchester_city_akan_mengabadikan_nama_pep_guardiola_di_salah_satu_tribun_stadionnya-cYC2_large.jpg
Pep Guardiola Resmi Tinggalkan Manchester City, Namanya Diabadikan di Tribun Stadion
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/28/11/1711707/hasil-drawing-timnas-indonesia-bentrok-malaysia-di-fase-grup-kualifikasi-piala-asia-u20-ecl.webp
Hasil Drawing: Timnas Indonesia Bentrok Malaysia di Fase Grup Kualifikasi Piala Asia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/08/luke_vickery_menjadi_calon_pemain_naturalisasi_bar.jpg
Luke Vickery dan Mitchell Baker ke Indonesia Bulan Depan, Naturalisasi Selangkah Lagi Beres!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement