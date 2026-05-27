Jadon Sancho Jadi Buruan 4 Klub Liga Inggris Usai Kontraknya di Man United Berakhir (Instagram/@sanchooo10)

JAKARTA - Jadon Sancho laris manis pada bursa transfer musim panas ini. Ia dikabarkan menjadi buruan 4 klub Liga Inggris.

1. Kontrak Sancho Berakhir

Jadon Sancho saat ini memperkuat Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu membeli Sancho dari Borussia Dortmund pada Juli 2021 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £73 juta. Sanco menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

Sejak saat itu, Sancho hanya tampil 83 kali untuk Manchester United, dengan total 5.001 menit bermain, mencetak 12 gol, membukukan 6 assist.

Sepanjang bergabung dengan Manchester United, Sancho sering dipinjamkan ke klub lain, termasuk bermain untuk mantan klubnya Dortmund, Chelsea, dan yang terbaru, Aston Villa.

Melansir sportbible, Kamis (27/5/2026), dengan keputusan Manchester United untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada Sancho, dilaporkan pemain Inggris itu berharap dapat tetap bersama Aston Villa musim depan.

Sancho tampil sebanyak 39 kali untuk tim asuhan Unai Emery musim ini. Ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.

Villa diyakini tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan dengan harga murah untuk pemain sayap tersebut ketika ia menjadi pemain bebas transfer.

"Rekan-rekan setim dan manajer saya yang telah memberi saya kepercayaan diri dan keyakinan itu," kata Sancho baru-baru ini kepada TNT Sports tentang waktunya di Villa.

"Rekan-rekan setim saya sangat baik kepada saya. Saya merasa bisa berbuat lebih banyak karena saya mengenal diri saya sendiri. Tetapi selain itu, saya hanya senang bahwa tim bermain bagus, dan kami berada di posisi yang baik," katanya.

2. Rebutan 4 Klub

Namun, Villa bukan satu-satunya klub Liga Primer yang diyakini tertarik untuk merekrut Sancho sebagai pemain bebas transfer di musim panas. SportsBoom melaporkan, Bournemouth dan Crystal Palace juga diyakini memantau situasinya.