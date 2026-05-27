Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadon Sancho Jadi Buruan 4 Klub Liga Inggris Usai Kontraknya di Man United Berakhir

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |22:04 WIB
Jadon Sancho Jadi Buruan 4 Klub Liga Inggris Usai Kontraknya di Man United Berakhir
Jadon Sancho Jadi Buruan 4 Klub Liga Inggris Usai Kontraknya di Man United Berakhir (Instagram/@sanchooo10)
A
A
A

JAKARTA - Jadon Sancho laris manis pada bursa transfer musim panas ini. Ia dikabarkan menjadi buruan 4 klub Liga Inggris. 

1. Kontrak Sancho Berakhir

Jadon Sancho saat ini memperkuat Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu membeli Sancho dari Borussia Dortmund pada Juli 2021 dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £73 juta. Sanco menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

Sejak saat itu, Sancho hanya tampil 83 kali untuk Manchester United, dengan total 5.001 menit bermain, mencetak 12 gol, membukukan 6 assist.

Sepanjang bergabung dengan Manchester United, Sancho sering dipinjamkan ke klub lain, termasuk bermain untuk mantan klubnya Dortmund, Chelsea, dan yang terbaru, Aston Villa.

Melansir sportbible, Kamis (27/5/2026), dengan keputusan Manchester United untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada Sancho, dilaporkan pemain Inggris itu berharap dapat tetap bersama Aston Villa musim depan.

Sancho tampil sebanyak 39 kali untuk tim asuhan Unai Emery musim ini. Ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.

Villa diyakini tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan dengan harga murah untuk pemain sayap tersebut ketika ia menjadi pemain bebas transfer.

"Rekan-rekan setim dan manajer saya yang telah memberi saya kepercayaan diri dan keyakinan itu," kata Sancho baru-baru ini kepada TNT Sports tentang waktunya di Villa.

"Rekan-rekan setim saya sangat baik kepada saya. Saya merasa bisa berbuat lebih banyak karena saya mengenal diri saya sendiri. Tetapi selain itu, saya hanya senang bahwa tim bermain bagus, dan kami berada di posisi yang baik," katanya.

2. Rebutan 4 Klub

Namun, Villa bukan satu-satunya klub Liga Primer yang diyakini tertarik untuk merekrut Sancho sebagai pemain bebas transfer di musim panas. SportsBoom melaporkan, Bournemouth dan Crystal Palace juga diyakini memantau situasinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/49/3221109//pratama_arhan_dikabarkan_akan_direkrut_garudayaksa_fc_di_bursa_transfer_musim_panas_2026_gosball-WFjQ_large.jpg
Garudayaksa FC Rekrut Pratama Arhan dan 1 Pemain Timnas Indonesia pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/45/3220588//bruno_fernandes-7cny_large.jpg
Bruno Fernandes Pecahkan Rekor Assist di Premier League, Kalahkan Legenda Arsenal dan De Bruyne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/45/3220502//hasil_liverpool_vs_brentford_di_liga_inggris_2025_2026_lfc-P3WB_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool Lolos Liga Champions 2026-2027, West Ham United Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/47/3220250//pelatih_como_1907_cesc_fabregas-3gcG_large.jpg
Fabregas Tegaskan Nico Paz Tak Akan ke Inter: Tetap di Como atau Kembali ke Madrid
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/27/51/1711195/janice-tjen-terhenti-di-babak-pertama-french-open-2026-mde.webp
Janice Tjen Terhenti di Babak Pertama French Open 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/21/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Pep Guardiola Umumkan Tertarik Latih Timnas Inggris, Thomas Tuchel Terancam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement