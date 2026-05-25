HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bruno Fernandes Pecahkan Rekor Assist di Premier League, Kalahkan Legenda Arsenal dan De Bruyne

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:54 WIB
JAKARTA - Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, berhasil memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Hal itu setelah gelandang asal Portugal tersebut mencatat 1 assist dalam pertandingan Brighton & Hove Albion vs Manchester United yang berkesudahan dengan skor 0-3, Minggu (24/5/2026). 

1. Pecahkan Rekor Assist Terbanyak dalam 1 Musim

Pada pertandingan itu, Bruno Fernandes memberikan assist untuk gol Patrick Dorgu.
 Dengan tambahan 1 assist dalam pertandingan pamungkas musim ini, Bruno Fernandes mencatatkan 21 assist musim ini. 

Capaian Bruno Fernandes ini melampaui rekor 20 assist yang dicetak Thierry Henry untuk Arsenal pada musim 2002-2003 dan Kevin De Bruyne untuk Manchester City pada musim 2019-2020.

2. Kata-Kata Fernandes Usai Pecahkan Rekor 

"Ini luar biasa. Saya merasa sangat bahagia atas hal itu. Ini adalah momen yang sangat membanggakan," kata Fernandes kepada Sky Sports.

Meski begitu, Fernandes tidak besar kepala. Ia mengaku beruntung bisa memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim. 

"Jelas, bukan itu yang saya pikirkan sampai saya berada sedekat ini. Hari ini, saya cukup beruntung bisa mendapatkannya," lanjutnya.

"Jonny [Evans] lebih percaya pada saya untuk tendangan bebas yang kami persiapkan untuk Patrick. Saya tidak yakin Patrick mampu mencetak gol dengan kepalanya. Dia berhasil, dan pada akhirnya, saya mendapatkan assist dari itu. Saya sangat senang." 

"Yang terpenting adalah kami menang hari ini dan kami mengakhiri pertandingan dengan kuat," ujarnya.

 

