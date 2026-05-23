Kisah Max Dowman, Absen dari Latihan Arsenal Buat Ujian Sekolah Usai Juara Liga Inggris 2025-2026

SELASA malam, 20 Mei 2026, Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris setelah 22 tahun penantian panjang. Tapi dua hari setelah momen bersejarah itu, satu nama absen dari sesi latihan pertama The Gunners, bukan karena cedera atau kelelahan, melainkan karena ada urusan yang tak kalah penting, ya ujian sekolah.

Dialah Max Dowman. Pemain muda berusia 16 tahun yang baru saja mencatatkan namanya sebagai pemenang gelar Liga Inggris termuda sepanjang sejarah, pada Kamis (22/5/2026) justru tengah duduk manis di ruang ujian untuk menyelesaikan ujian GCSE-nya.

1. Bocah yang Mengguncang Liga Inggris

Dowman adalah produk akademi Hale End milik Arsenal. Ia baru berusia 14 tahun ketika pelatih Mikel Arteta memintanya berlatih bersama skuad senior pada Desember tahun lalu, dan ia langsung mencuri perhatian dalam tur pramusim Arsenal di Asia melawan AC Milan dan Newcastle.

Pada November lalu, Dowman sudah lebih dulu mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil di Liga Champions, yakni pada usia 15 tahun saat melawan Slavia Prague.

Puncaknya datang pada Maret 2026. Masuk sebagai pemain pengganti saat Arsenal tertahan 0-0 oleh Everton di Emirates, Dowman yang baru berusia 16 tahun langsung mengubah jalannya pertandingan.

Ia memberikan umpan yang berbuah gol Viktor Gyokeres di menit 89, lalu mencetak gol kedua dan menceploskan bola ke gawang kosong di menit 97 — sekaligus mematahkan rekor pencetak gol termuda Premier League yang sebelumnya dipegang James Vaughan selama 21 tahun.

Dowman bahkan menyalip rekor Wayne Rooney yang mencetak gol di usia 16 tahun.