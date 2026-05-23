Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Max Dowman, Absen dari Latihan Arsenal Buat Ujian Sekolah Usai Juara Liga Inggris 2025-2026

Dian AF , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |06:34 WIB
Kisah Max Dowman, Absen dari Latihan Arsenal Buat Ujian Sekolah Usai Juara Liga Inggris 2025-2026
Kisah Max Dowman, Absen dari Latihan Arsenal Buat Ujian Sekolah (Foto: Instagram/@maxdowman)
A
A
A

SELASA malam, 20 Mei 2026, Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris setelah 22 tahun penantian panjang. Tapi dua hari setelah momen bersejarah itu, satu nama absen dari sesi latihan pertama The Gunners, bukan karena cedera atau kelelahan, melainkan karena ada urusan yang tak kalah penting, ya ujian sekolah. 

Dialah Max Dowman. Pemain muda berusia 16 tahun yang baru saja mencatatkan namanya sebagai pemenang gelar Liga Inggris termuda sepanjang sejarah, pada Kamis (22/5/2026) justru tengah duduk manis di ruang ujian untuk menyelesaikan ujian GCSE-nya. 

Max Dowman cetak gol di laga Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: www.arsenal.com)

1. Bocah yang Mengguncang Liga Inggris

Dowman adalah produk akademi Hale End milik Arsenal. Ia baru berusia 14 tahun ketika pelatih Mikel Arteta memintanya berlatih bersama skuad senior pada Desember tahun lalu, dan ia langsung mencuri perhatian dalam tur pramusim Arsenal di Asia melawan AC Milan dan Newcastle. 

Pada November lalu, Dowman sudah lebih dulu mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil di Liga Champions, yakni pada usia 15 tahun saat melawan Slavia Prague. 

Puncaknya datang pada Maret 2026. Masuk sebagai pemain pengganti saat Arsenal tertahan 0-0 oleh Everton di Emirates, Dowman yang baru berusia 16 tahun langsung mengubah jalannya pertandingan. 

Ia memberikan umpan yang berbuah gol Viktor Gyokeres di menit 89, lalu mencetak gol kedua dan menceploskan bola ke gawang kosong di menit 97 — sekaligus mematahkan rekor pencetak gol termuda Premier League yang sebelumnya dipegang James Vaughan selama 21 tahun.

Dowman bahkan menyalip rekor Wayne Rooney yang mencetak gol di usia 16 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/45/3220063//syarat_liga_inggris_punya_6_wakil_di_liga_champions_2026_2027_akan_dibedah_okezone-Vm32_large.jpg
Syarat Inggris Punya 6 Klub di Liga Champions 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/45/3220161//michael_carrick_resmi_jadi_pelatih_permanen_manchester_united-kRd2_large.jpg
Michael Carrick Resmi Jadi Pelatih Permanen Manchester United Hingga 2028, Siap Panen Trofi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/45/3219802//aston_villa_juara_liga_europa_2025_2026-IBz1_large.jpg
Rebutan Tiket Eropa Premier League Memanas: Peluang Rekor 9 Wakil Inggris di Kompetisi Benua Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/37/3219801//ferrari_terakhir_kali_juara_dunia_konstruktor_pada_2008-CEpS_large.jpg
Arsenal Kampiun Liga Inggris 2025-2026, Kapan Ferrari Juara Dunia F1?
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/22/11/1709551/3-tahun-penantian-ronaldo-bawa-alnassr-juara-liga-arab-saudi-lmq.jpg
3 Tahun Penantian Ronaldo Bawa Al-Nassr Juara Liga Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/22/pep_guardiola.jpg
Pep Guardiola Resmi Tinggalkan Manchester City usai Sabet 20 Trofi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement