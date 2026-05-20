ARSENAL keluar sebagai juara Liga Inggris 2025-2026. Gelar juara disabet Arsenal pada pekan ke-37, atau ketika kompetisi menyisakan satu pekan lagi. Hingga pekan ke-37, Arsenal mengoleksi 82 angka dengan rincian 25 menang, 7 imbang dan 5 kalah.
Sebanyak lima kekalahan dialami Arsenal dari Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Bournemouth dan Manchester United. Dari Aston Villa, Bournemouth dan Manchester United, rekor pertemuan Arsenal berimbang.
Sempat menang 1-0 di Old Trafford, Arsenal kalah 2-3 dari Manchester United di Stadion Emirates. Sementara melawan Aston Villa, Arsenal menang 4-1 dan kalah 1-2. Terakhir melawan Bournemouth, Arsenal menang 3-2 di markas The Cherries serta tumbang 1-2 di markas sendiri.
Bagaimana dengan hasil Arsenal melawan Manchester City dan Liverpool? Dalam dua pertemuan di Liga Inggris 2025-2026, Arsenal gagal menumbangkan dua raksasa Liga Inggris tersebut.
Melawan Liverpool di Stadion Anfield, Arsenal kalah 0-1 lewat gol tendangan bebas spektakuler Dominik Szoboszlai. Sementara saat main di Stadion Emirates, skor akhir 0-0.
Melawan Manchester City, Arsenal bermain 1-1 di Stadion Emirates. Saat bertemu di Stadion Etihad, Manchester City menang 2-1 atas Arsenal.