Liverpool dan Manchester City, 2 Klub yang Gagal Dikalahkan Arsenal di Liga Inggris 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:05 WIB
Arsenal gagal menang atas Liverpool di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Arsenal)
ARSENAL keluar sebagai juara Liga Inggris 2025-2026. Gelar juara disabet Arsenal pada pekan ke-37, atau ketika kompetisi menyisakan satu pekan lagi. Hingga pekan ke-37, Arsenal mengoleksi 82 angka dengan rincian 25 menang, 7 imbang dan 5 kalah.

Sebanyak lima kekalahan dialami Arsenal dari Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Bournemouth dan Manchester United. Dari Aston Villa, Bournemouth dan Manchester United, rekor pertemuan Arsenal berimbang.

Mikel Arteta bawa Arsenal juara Liga Inggris. (Foto: Laman resmi Arsenal)

Sempat menang 1-0 di Old Trafford, Arsenal kalah 2-3 dari Manchester United di Stadion Emirates. Sementara melawan Aston Villa, Arsenal menang 4-1 dan kalah 1-2. Terakhir melawan Bournemouth, Arsenal menang 3-2 di markas The Cherries serta tumbang 1-2 di markas sendiri.

1. Arsenal Gagal Taklukkan Manchester City dan Liverpool

Bagaimana dengan hasil Arsenal melawan Manchester City dan Liverpool? Dalam dua pertemuan di Liga Inggris 2025-2026, Arsenal gagal menumbangkan dua raksasa Liga Inggris tersebut.

Melawan Liverpool di Stadion Anfield, Arsenal kalah 0-1 lewat gol tendangan bebas spektakuler Dominik Szoboszlai. Sementara saat main di Stadion Emirates, skor akhir 0-0.

Melawan Manchester City, Arsenal bermain 1-1 di Stadion Emirates. Saat bertemu di Stadion Etihad, Manchester City menang 2-1 atas Arsenal.

 

