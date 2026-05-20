Mikel Arteta Catat Rekor Langka Usai Bawa Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026!

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |13:20 WIB
MIKEL Arteta catatkan sejumlah rekor langka usai sukses bawa Arsenal juara Liga Inggris musim 2025-2026. Trofi Liga Inggris 2025/2026 resmi bersarang di tangan Arsenal setelah Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth, Rabu (19/5/2026). 

Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun ini tidak hanya mengakhiri penantian panjang para Gooners. Ia sekaligus menuliskan namanya dalam beberapa lembaran sejarah Premier League yang belum pernah ditorehkan siapa pun sebelumnya. 

1. Manajer dan Pelatih Arsenal Termuda yang Juara

Pada saat Arsenal dipastikan menjadi juara, usia Arteta tercatat 44 tahun 54 hari, menjadikannya manajer termuda ketiga dalam sejarah Liga Inggris yang berhasil merebut gelar juara. 

Satu-satunya pelatih yang lebih muda dari Arteta saat memenangkan titel liga adalah Jose Mourinho, yang menjuarai Liga Inggris bersama Chelsea pada musim 2004/05 di usia 42 tahun 94 hari, dan kembali meraihnya pada 2005/06 di usia 43 tahun 93 hari. 

Arteta menjadi manajer termuda dalam sejarah Arsenal yang berhasil memenangkan gelar liga, melampaui George Graham yang berusia 124 hari lebih tua saat membawa Arsenal juara pada musim 1988/89 silam.

2. Mantan Pemain Pertama yang Bawa Arsenal Juara sebagai Pelatih 

Arteta menjadi mantan kapten Arsenal pertama yang kemudian memimpin tim yang sama menuju gelar juara liga tertinggi sebagai manajer. 

Tidak berhenti di situ. Arteta juga menjadi orang kedua dalam sejarah yang pernah tampil sebagai pemain di Premier League dan kemudian memenangkannya sebagai manajer, mengikuti jejak Roberto Mancini yang pernah bermain untuk Leicester City pada 2001 dan kemudian membawa Manchester City meraih gelar pertama mereka pada musim 2011/12. 

 

