HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Arsenal Terancam Tak Dapat Medali Juara Liga Inggris 2025-2026, Termasuk Kepa Arrizabalaga!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:17 WIB
Kiper Arsenal, Kepa Arrizabalaga. (Foto: Instagram/arsenal)
LONDON – Pesta pora sedang menyelimuti London Utara setelah Arsenal resmi mengunci gelar juara Liga Inggris 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB. Sayangnya, kabar baik itu terselip fakta kurang mengenakan untuk tiga pemain Arsenal, karena mereka berpotensi tak mendapatkan medali juara Premier League seperti rekan-rekan setimnya yang lain.

Kegagalan Manchester City mencuri poin penuh di markas Bournemouth pada pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 dini hari tadi memastikan posisi The Gunners di puncak klasemen tidak akan mungkin lagi terkejar menjelang pekan terakhir kompetisi. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang klub selama 22 tahun untuk kembali merengkuh trofi kasta tertinggi di Inggris.

Pelatih Mikel Arteta pun sukses menorehkan tinta emas dengan menjadi orang kedua dalam sejarah yang pernah merumput di Premier League dan kemudian memenanginya sebagai juru taktik. Di balik kesuksesan besar tersebut, nama-nama pilar utama seperti Declan Rice, Gabriel Magalhaes, hingga penjaga gawang David Raya dinilai menjadi sosok yang paling krusial dalam menyokong kejayaan Arsenal musim ini.

Namun, di tengah euforia angkat piala yang akan digelar akhir pekan ini, ada fakta unik mengenai regulasi ketat pembagian medali juara.

1. Aturan Batas Minimal Lima Laga

Berdasarkan regulasi resmi Premier League, sebuah klub pemenang kompetisi tidak secara otomatis membagikan medali juara kepada seluruh anggota skuadnya. Otoritas liga menetapkan aturan tegas bahwa hanya pemain yang mencatatkan minimal 5 penampilan di kompetisi domestik musim berjalan yang berhak mendapatkan medali juara.

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)

Aturan ini memicu kekhawatiran bagi beberapa nama di ruang ganti Arsenal yang kontribusinya lebih banyak condong di turnamen piala domestik. Dua bintang muda potensial, yakni bek Marli Salmon dan kiper Tommy Setford, terancam gigit jari.

Walau keduanya sempat dipercaya turun membela Arsenal di Piala FA 2025-2026, mereka sama sekali belum pernah mencicipi menit bermain di pentas Liga Inggris. Nasib berbeda justru dialami oleh wonderkid berusia 16 tahun, Max Dowman.

 

