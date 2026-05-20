Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Segel Gelar Juara Liga Inggris Setelah 22 Tahun Menanti, The Gunners Berpesta di Stadion Emirates!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |08:40 WIB
Arsenal Segel Gelar Juara Liga Inggris Setelah 22 Tahun Menanti, <i>The Gunners</i> Berpesta di Stadion Emirates!
Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)
A
A
A

LONDON – Ratusan pendukung setia Arsenal langsung memadati kawasan sekitar Stadion Emirates, London, Inggris untuk merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka merengkuh trofi Liga Inggris. Atmofser markas Arsenal itu benar-benar luar biasa dan hal itu adalah hal yang wajar, mengingat pesta juara ini telah dinantikan selama lebih dari 22 tahun oleh para The Gunners –sebutan fans Arsenal.

Skenario juara Arsenal resmi terkunci menyusul hasil imbang 1-1 yang diraih Manchester City saat bertandang ke markas Bournemouth di pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026, pada Rabu (20/5/2026). Para fans yang awalnya tegang menyaksikan laga tersebut di pub lokal, The Tollington, langsung meledak dalam kegembiraan begitu peluit panjang ditiup.

Dalam laga itu, Bournemouth sempat unggul lewat gol ke-13 Junior Kroupi, sebelum akhirnya disamakan oleh Erling Haaland di masa injury time. Hasil seri tersebut memupus harapan Josep Guardiola untuk memberikan kado perpisahan yang manis bagi Man City.

1. Penantian 22 Tahun

Keberhasilan musim ini menjadi momen kesempatan keempat yang berbuah manis bagi pelatih Mikel Arteta dan anak asuhnya. Setelah dalam tiga musim berturut-turut sebelumnya selalu finis sebagai runner-up (dua kali di bawah Manchester City dan sekali di bawah Liverpool), Arsenal akhirnya berhasil melewati garis finis sebagai pemenang dengan satu pertandingan tersisa.

Fans Arsenal berpesta di Stadion Emirates. (Foto: Instagram/idextratime)
Fans Arsenal berpesta di Stadion Emirates. (Foto: Instagram/idextratime)

Trofi bergengsi ini dijadwalkan akan diangkat secara resmi di markas Crystal Palace, Selhurst Park pada hari Minggu 24 Mei 2026 mendatang, menandai berakhirnya periode enam tahun puasa gelar Arsenal sekaligus menjadi trofi mayor kedua Arteta sejak Piala FA 2020.

Euforia juara ini juga langsung merambah ke media sosial. Gelandang andalan Declan Rice mengunggah foto perayaan bersama rekan-rekan setimnya di Instagram dengan takarir penuh percaya diri: "Aku sudah bilang kepada kalian semua.. ini sudah selesai."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/45/3219493/arsenal_juara_liga_inggris_2025_2026_arsenal-YI0V_large.jpg
Arsenal Resmi Juara Liga Inggris 2025-2026 Setelah Manchester City Ditahan Bournemouth!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/45/3219363/manchester_city-ZaJM_large.jpg
Link Live Streaming Bournemouth vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/45/3219418/berikut_lima_calon_pelatih_manchester_city_untuk_gantikan_pep_guardiola-3RfE_large.jpg
5 Calon Pelatih Manchester City untuk Gantikan Pep Guardiola, Nomor 1 Juara Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/45/3219417/enzo_maresca_segera_resmi_sebagai_pelatih_manchester_city_maresca-KkSX_large.jpg
Jadi Pelatih Manchester City, Enzo Maresca Bawa Pemain Chelsea ke Stadion Etihad?
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/19/49/1708331/didukung-simpati-putaran-2-kejurnas-drag-race-2026-siap-digelar-di-makassar-rzd.jpg
Didukung Simpati, Putaran 2 Kejurnas Drag Race 2026 Siap Digelar di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/30/persib_bandung_beckham_putra.jpg
Persib Hanya Butuh 1 Poin, Beckham Putra: Insya Allah  Hattrick Juara!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement