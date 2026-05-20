BOURNEMOUTH – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, menolak menyerah dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2025-2026. Menjelang laga krusial kontra Bournemouth, Rabu (20/5/2026) pukul 01.30 WIB, juru taktik asal Spanyol tersebut menuntut para pemainnya untuk mengerahkan mental juara demi memperpanjang napas kompetisi hingga hari terakhir, sekaligus memaksa Arsenal bertarung habis-habisan di pekan pamungkas.

Laga tandang ke markas Bournemouth dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi The Citizens –julukan Man City. Musim lalu, Man City dipaksa bertekuk lutut di stadion tersebut.

Tantangan kali ini bahkan jauh lebih berat, Erling Haaland cs hanya memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat setelah menguras energi di partai final Piala FA 2025-2026, sementara Bournemouth asuhan Andoni Iraola mengantongi waktu persiapan lebih dari sepekan demi mengamankan tiket kompetisi Eropa dalam laga kandang pamungkas sang pelatih.

Sadar akan besarnya tekanan fisik dan mental yang dihadapi timnya, Guardiola mengibaratkan duel kontra Bournemouth seperti kunjungan menegangkan ke dokter gigi. Man City wajib menang agar penentuan gelar juara bisa berlanjut hingga akhir pekan, di mana Arsenal dijadwalkan melakoni laga tandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu 24 Mei 2026.

1. Laga Tidak Mudah

Guardiola tidak meragukan tingkat intensitas tinggi yang bakal diperagakan oleh kubu lawan akan membuat timnya kesulitan mengembangkan permainan jika tidak diantisipasi dengan kecerdasan taktik.

"Saya sering menggunakannya sebagai analogi untuk menggambarkan betapa sulitnya sebuah pertandingan. Mereka tidak akan membiarkan Anda bernapas," ungkap Guardiola, dikutip dari Manchester Evening News, Rabu (19/5/2026).

"Ketika sebuah tim bermain sangat intens, biasanya saat kelelahan melanda akibat banyaknya jumlah pertandingan, mereka bisa sedikit menurunkan tempo ini. Namun, dengan persiapan selama 10 hari untuk laga tersebut, saya memperkirakan mereka akan menjadi tim yang lebih intens, agresif, dan menuntut fisik. Dan di situlah Anda harus cerdas membaca apa yang harus dilakukan,” tambahnya.

"Kami tahu jika kami tidak menang di markas Bournemouth, kami akan langsung memberikan selamat kepada Arsenal. Kami ingin terus bertahan hingga momen di mana mereka harus bermain tandang ke Crystal Palace," lanjut Guardiola.