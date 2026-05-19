Respons Berkelas Arteta Tanggapi Kabar Guardiola Tinggalkan Manchester City

JAKARTA - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan respons berkelas menanggapi rumor kepergian pelatih Manchester City Pep Guardiola.

Diketahui, Guardialo dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski masih menyisakan kontrak 1 tahun. Bahkan, sejumah nama santer akan menduduki kursi pelatih The Citizens.

Enzo Maresca, yang meninggalkan Chelsea pada Januari, telah diincar untuk menggantikan Guardiola. Sebelumnya Maresca pernah menjadi asisten Guardiola di Etihad saat awal kariernya.

1. Respons Arteta

Sementara itu, Arteta berutang banyak kesuksesan yang saat ini ia nikmati kepada Guardiola. Ia juga sempat belajar di sisinya di City sebelum kembali ke Arsenal hampir tujuh tahun yang lalu.

Arteta pun merespons kabar Guardiola akan meninggalkan City.

"Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Saya pikir pada hari ia membuat keputusan untuk tetap tinggal atau pergi, barulah kita bisa berkomentar," katanya melansir Mirror, Selasa (19/5/2026).

Sementara itu, para konferensi pers jelang laga melawan Bournemouth, Guardiola kembali ditanya soal perpisahannya dengan City.