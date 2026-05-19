HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Disebut Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini, Enzo Maresca Calon Suksesor!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |08:29 WIB
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Instagram/mancity)
ERA keemasan Manchester City bersama Pep Guardiola tampaknya akan segera menemui babak akhir. Juru taktik asal Spanyol tersebut dikabarkan bakal meletakkan jabatannya sebagai pelatih The Citizens –julukan Man City– tepat setelah kompetisi musim 2025-2026 ini berakhir.

Kabar mengejutkan soal kepergian Guardiola pertama kali diembuskan melalui laporan eksklusif Daily Mail. Pihak klub bahkan disebut-sebut sudah mulai memberikan informasi kepada para mitra sponsor bahwa pengumuman resmi mengenai kepergian sang pelatih akan segera dirilis dalam waktu dekat.

Bagi orang-orang terdekat Guardiola serta internal klub, keputusan ini sebenarnya bukan lagi rahasia asing. Mereka sudah lama mengendus tanda-tanda bahwa kebersamaan sang pelatih legendaris di Etihad Stadium akan segera usai, meskipun kontraknya sebenarnya masih tersisa satu tahun lagi.

Pengumuman perpisahan ini diyakini akan dikonfirmasi pada hari Minggu 24 Mei 2026, tepat sebelum parade bus atap terbuka Manchester City yang dijadwalkan berlangsung hari Senin 25 Mei 2026 mendatang.

Sejak mendarat di Manchester pada tahun 2016, Guardiola telah menorehkan tinta emas dengan mempersembahkan 20 trofi bergengsi. Di antaranya adalah enam gelar Liga Inggris serta trofi Liga Champions perdana klub yang dilengkapi dengan catatan sejarah treble maut pada tahun 2023 lalu.

1. Dua Nama Besar Masuk Radar Pengganti

Kehilangan sosok sekaliber Guardiola tentu meninggalkan lubang besar. Namun, manajemen Manchester City dilaporkan sudah mengantongi dua nama kandidat terkuat yang dinilai paling memahami filosofi klub, yakni Enzo Maresca dan Vincent Kompany.

Menariknya, kedua calon suksesor ini merupakan murid langsung yang memiliki ikatan historis kuat dengan Guardiola maupun Manchester City.

 

