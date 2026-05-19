Prediksi Bournemouth vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026: Adu Kepentingan

BOURNEMOUTH – Prediksi Bournemouth vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 akan dibahas Okezone. Duel ini akan menjadi benturan 2 kepentingan.

Laga Bournemouth vs Manchester City itu merupakan matchday 37 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Vitality, Bournemouth, Inggris, Rabu 20 Mei 2026 pukul 01.30 WIB.

1. Panas

Pekan-pekan terakhir Liga Inggris 2025-2026 semakin hangat. Arsenal baru saja menang 1-0 atas Burnley pada pekan ke-37 di Stadion Emirates, London, Selasa (19/5/2026) dini hari WIB.

Hasil positif itu membawa The Gunners selangkah lagi juara. Mereka mengoleksi 82 poin dan unggul 5 angka dari Man City yang baru akan bermain dini hari nanti.

Situasi serupa juga dirasakan Bournemouth. The Cherries mengoleksi 55 poin dan berjarak hanya 4 angka dengan Liverpool di urutan 5 yang menjadi batas terakhir ke Liga Champions 2026-2027.

Kemenangan akan menjaga asa Man City dan Bournemouth untuk mencapai target masing-masing. Benturan 2 kepentingan ini membuat laga diprediksi akan seru, selain adu taktik Andoni Iraola melawan Pep Guardiola.

2. Yang Penting Menang

Sebagai sosok berpengalaman, Guardiola tentu paham ada hitungan matematis untuk juara Liga Inggris 2025-2026. Tapi, ia tidak peduli dengan itu dan mengatakan tugas Man City hanya sesederhana untuk menang di markas Bournemouth.

“(Mereka) tidak terkalahkan dalam 17 laga. Laju yang sulit dipercaya. Satu-satunya kesempatan yang kami punya, adalah kami harus menang, atau semua berakhir,” kata Guardiola, dinukil dari laman resmi Man City.