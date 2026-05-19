BOURNEMOUTH – Prediksi Bournemouth vs Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 akan dibahas Okezone. Duel ini akan menjadi benturan 2 kepentingan.
Laga Bournemouth vs Manchester City itu merupakan matchday 37 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Vitality, Bournemouth, Inggris, Rabu 20 Mei 2026 pukul 01.30 WIB.
Pekan-pekan terakhir Liga Inggris 2025-2026 semakin hangat. Arsenal baru saja menang 1-0 atas Burnley pada pekan ke-37 di Stadion Emirates, London, Selasa (19/5/2026) dini hari WIB.
Hasil positif itu membawa The Gunners selangkah lagi juara. Mereka mengoleksi 82 poin dan unggul 5 angka dari Man City yang baru akan bermain dini hari nanti.
Situasi serupa juga dirasakan Bournemouth. The Cherries mengoleksi 55 poin dan berjarak hanya 4 angka dengan Liverpool di urutan 5 yang menjadi batas terakhir ke Liga Champions 2026-2027.
Kemenangan akan menjaga asa Man City dan Bournemouth untuk mencapai target masing-masing. Benturan 2 kepentingan ini membuat laga diprediksi akan seru, selain adu taktik Andoni Iraola melawan Pep Guardiola.
Sebagai sosok berpengalaman, Guardiola tentu paham ada hitungan matematis untuk juara Liga Inggris 2025-2026. Tapi, ia tidak peduli dengan itu dan mengatakan tugas Man City hanya sesederhana untuk menang di markas Bournemouth.
“(Mereka) tidak terkalahkan dalam 17 laga. Laju yang sulit dipercaya. Satu-satunya kesempatan yang kami punya, adalah kami harus menang, atau semua berakhir,” kata Guardiola, dinukil dari laman resmi Man City.