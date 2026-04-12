Mikel Arteta Akui Momentum Juara Bergeser Usai Arsenal Kalah 1-2 dari Bournemouth

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengakui momentum untuk jadi juara Liga Inggris 2025-2026 kini bergeser usai timnya takluk 1-2 dari Bournemouth di pekan ke-32. Namun, hal itu tidak bisa dikontrol oleh skuadnya.

Duel Arsenal vs Bournemouth itu digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. The Gunners punya kesempatan mengalihkan tekanan ke Manchester City yang akan menghadapi Chelsea pada Minggu (12/4/2026) malam WIB.

1. Momentum

Alih-alih menang, Arsenal malah kalah 1-2. Dua gol Bournemouth dicetak Eli Junior Kroupi (17’) dan Alex Scott (74’). Sementara, tuan rumah hanya sempat menyamakan skor 1-1 via penalti Viktor Gyokeres (35’).

Usai laga, Arteta mengakui momentum mulai bergeser. Namun, hal itu berada di luar kendali Arsenal. Yang bisa mereka kontrol hanyalah performa di atas lapangan.

“Kami tidak bisa mengontrol momentum. Saya pikir yang bisa kami kontrol adalah performa kami, seperti yang kami lakukan dalam sembilan bulan terakhir. Hanya itu,” kata Arteta, mengutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (12/4/2026).

“Tidak ada alasan. Tidak ada ini dan itu. Yang saya dengar hanya soal kami akan tetap teguh berdiri, pertama-tama, secara individu, dan kemudian sebagai tim,” tegas pria asal Spanyol itu.