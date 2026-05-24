Dampak Arsenal Juara: Munculnya Suporter Paling Berisik di Dunia

Penulis: Ahmad Setyono, Jurnalis dan Penggemar Sepak Bola

“Mr. Speaker, it would be remiss of me not to comment on one of Manchester’s great heroes, moving on after almost of decade. So let me congratulate Pep Guardiola on all his success at Manchester City. And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I’d also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becaming the Premier League Champions.”

Dari Mamdani hingga Starmer

Statemen ini dilontarkan PM Keir Starmer di forum resmi Parlemen Inggris 20 Mei 2026 dalam Session of Prime Minister's Questions. Padahal beberapa jam sebelumnya melalui platform X Starmer telah mengucapkan selamat kepada Arsenal setelah menjadi juara Liga Inggris 2025-2026. Seakan belum cukup, ia pun menggunakan agenda kenegaraan untuk mengucapkan selamat untuk klub kesayangannya.

Walikota New York, Zohran Mamdani sebagai fans berat Arsenal juga mengungkapkan kegemberiaannya setelah 22 tahun menunggu. Bahkan Mamdani mengaku melihat selebrasi Rice, Saka, Eze dan Timber bersama para fans di Stadion Emirates beberapa jam setelah kepastian juara.

Di tanah Afrika, Presiden Kenya, William Samoei Ruto melalui platform X juga menulis “Mengikuti petualangan epik Arsenal telah menjadi pengalaman yang luar biasa. Dari masa perjuangan dan kemunduran yang menghancurkan, hingga musim demi musim pemulihan dan kebangkitan dalam jalan mereka yang mulia menuju puncak Liga Primer Inggris.”

Fans Arsenal berpesta di Stadion Emirates. (Foto: Instagram/idextratime)

Sementara di Tanah Air, sejumlah tokoh dan selebritis fans Arsenal juga meluapkan emosi di media sosial. Tantowi Yahya di akun IG menggugah komentar mantan pemain Manchester United, Paul Scholes yang nyinyir ke Arsenal. Tantowi menulis: “Oke deh mas Paul. Sampai jumpa di musim berikutnya. Kami tunggu komentar-komentarmu.”

Ekspresi sejumlah tokoh dunia di atas hanya sebagian yang terekspos di media sosial. Reaksi kesuksesan klub kesayagannya. Lantas bagaimana reaksi para penggemar Arsenal yang bukan kalangan elit? Ratusan ribu fans Arsenal memadati Stadion Emirates dan ribuan lainnya di berbagai pelosok dunia turun ke jalan.

Selebrasi Tak Biasa dan Reaksi Global

Legenda Manchester United, Roy Keane Roy Keane mengakui perayaan global setelah Arsenal memenangkan Premier League terasa sangat berbeda dari apa pun yang pernah ia lihat sebelumnya. “Ini terasa istimewa. Semua orang di seluruh dunia tahu Arsenal telah memenangkan gelar — bahkan orang-orang yang tidak menonton sepak bola. Perayaan di seluruh dunia benar-benar gila,” kata Keane.

Tak hanya Keane. Legenda Liverpool yang kini menjadi pundit Jamie Carragher pun kagum tentang reaksi global terhadap Arsenal yang memenangkan Liga Premier. “Saya akhirnya menyadari mengapa tidak ada yang ingin Arsenal memenangkan liga.” Carragher mengakui bahwa skala perayaan Arsenal di seluruh dunia belum pernah ia lihat dalam sepak bola modern.

“Tunjukkan pada saya tim lain yang memenangkan trofi dan merayakannya seperti Arsenal — jalan-jalan padat di mana-mana, media sosial meledak di seluruh dunia. Dunia selalu takut akan ini,” papar Carragher.