Arne Slot Tulis Surat Perpisahan Emosional Usai Dipecat Liverpool

LIVERPOOL – Karier Arne Slot bersama Liverpool resmi selesai secara dramatis usai musim 2025-2026 berakhir. Pelatih asal Belanda tersebut didepak oleh manajemen klub setelah The Reds –julukan Liverpool– hanya mampu finis di peringkat kelima Liga Inggris musim ini, terpaut 25 poin dari sang juara, Arsenal.

Meski harus menyudahi masa baktinya lebih cepat, Slot menegaskan ia telah menyelesaikan tugasnya untuk menjaga martabat klub. Menyusul pemecatan tersebut, manajemen Liverpool dikabarkan akan segera membuka pembicaraan formal dengan mantan manajer Bournemouth, Andoni Iraola, pada pekan ini.

1. Warisan Gelar Juara

Melalui sebuah surat terbuka emosional yang dirilis di Liverpool Echo, Slot mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang ia terima sejak hari pertama. Ia merasa bangga karena sukses mempersembahkan gelar Premier League ke-20 bagi publik Anfield pada musim debutnya (2024-2025_, menggantikan posisi Jurgen Klopp yang mundur setelah sembilan tahun memimpin.

"Mengamankan tiket Liga Champions adalah tanggung jawab yang penting, dan hal ini memastikan Liverpool dapat terus bersaing di level tertinggi pada musim depan dan seterusnya," tulis Slot dikutip dari Liverpool Echo, Senin (1/6/2026).

Pelatih Liverpool Arne Slot (Foto: Premier League)

Slot mengenang momen magis saat mengunci gelar juara liga dengan empat laga tersisa di depan para pendukung setia. Baginya, perayaan gelar tersebut menjadi sangat bermakna karena para penggemar akhirnya bisa turun ke jalan dalam jumlah ratusan ribu setelah sempat kehilangan momen serupa akibat pandemi pada tahun 2020 silam.

"Saya pergi dengan kepercayaan penuh pada apa yang ada di depan. Para pemain yang telah memberikan begitu banyak hal untuk klub ini, yang telah menjaga nilai-nilainya dan membantu menciptakan begitu banyak momen tak terlupakan, telah membangun fondasi yang akan bertahan lama," tambahnya.

2. Ikatan Emosional

Masa kepemimpinan Slot di Anfield tidak hanya diuji oleh urusan taktik di dalam lapangan, tetapi juga oleh rangkaian tragedi kemanusiaan yang mendalam di luar stadion. Salah satu momen paling memilukan adalah kepergian mendalam penyerang Liverpool, Diogo Jota, yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bersama saudaranya, Andre Silva, menjelang sesi latihan pramusim musim panas lalu.