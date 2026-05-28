HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Klub Inggris Juara di Eropa, Giliran Arsenal Angkat Trofi Liga Champions 2025-2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |08:30 WIB
Akankah giliran Arsenal mengangkat trofi Liga Champions 2025-2026 setelah dua klub Inggris juara di Eropa? (Foto: Arsenal)
DUA klub Liga Inggris berhasil menjadi juara di Eropa musim ini. Apakah ini giliran Arsenal merebut titel Liga Champions 2025-2026?

Liga Inggris tengah jadi sorotan. Pasalnya, dua klub dari Negeri Raja Charles sukses menjuarai dua kompetisi di Eropa dalam kurun sepekan.

1. Liga Europa dan Liga Konferensi Eropa

Crystal Palace juara Liga Konferensi Eropa 2025-2026 (Foto: Crystal Palace FC)

Aston Villa merebut gelar juara Liga Europa 2025-2026 usai mengalahkan SC Freiburg 3-0 di partai final. Mereka mengikuti jejak Tottenham Hotspur yang jadi kampiun musim lalu.

Itu merupakan gelar di Eropa pertama buat Aston Villa sejak terakhir kali pada 1981-1982. The Villans pun berhak lolos ke Liga Champions 2026-2027.

Sepekan berselang, giliran Crystal Palace jadi juara Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Di partai final, The Eagles mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0.

Itu merupakan gelar pertama bagi Palace di kancah Eropa. Mereka sekaligus meneruskan dominasi wakil Inggris di Liga Konferensi Eropa setelah West Ham United jadi juara pada 2022-2023 dan Chelsea musim lalu.

 

