DUA klub Liga Inggris berhasil menjadi juara di Eropa musim ini. Apakah ini giliran Arsenal merebut titel Liga Champions 2025-2026?
Liga Inggris tengah jadi sorotan. Pasalnya, dua klub dari Negeri Raja Charles sukses menjuarai dua kompetisi di Eropa dalam kurun sepekan.
Aston Villa merebut gelar juara Liga Europa 2025-2026 usai mengalahkan SC Freiburg 3-0 di partai final. Mereka mengikuti jejak Tottenham Hotspur yang jadi kampiun musim lalu.
Itu merupakan gelar di Eropa pertama buat Aston Villa sejak terakhir kali pada 1981-1982. The Villans pun berhak lolos ke Liga Champions 2026-2027.
Sepekan berselang, giliran Crystal Palace jadi juara Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Di partai final, The Eagles mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0.
Itu merupakan gelar pertama bagi Palace di kancah Eropa. Mereka sekaligus meneruskan dominasi wakil Inggris di Liga Konferensi Eropa setelah West Ham United jadi juara pada 2022-2023 dan Chelsea musim lalu.