Manchester City Segera Umumkan Enzo Maresca sebagai Pelatih

JAKARTA - Pembicaraan antara Manchester City dengan Enzo Maresca terus berlangsung. Pasalnya, masih ada detail-detail yang belum disepakati dalam kontrak berdurasi 3 tahun yang ditawarkan.

Melansir Sky Sports, Kamis (27/5/2026), bertentangan dengan laporan, semua poin dari usulan kontrak tiga tahun belum sepenuhnya disepakati.

Namun, kontrak tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang. Itu karena diskusi berpusat pada jangka waktu pengangkatannya, susunan staf pelatihnya, dan detail-detail lainnya.

City telah mengumumkan pada Selasa bahwa dua asisten Guardiola lainnya, yaitu Pep Ljinders dan Kolo Toure - meninggalkan Etihad. Mereka meninggalkan Etihad bersama Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte, dan Xabi Mancisidor.

Maresca, yang meninggalkan Chelsea dalam keadaan yang kurang baik pada bulan Januari, masih memiliki sisa kontrak tiga setengah tahun di sana.

Pengacara klub akan sangat tertarik dengan langkah selanjutnya, karena kompensasi mungkin akan dibayarkan.

Chelsea diberitahu oleh Maresca pada musim gugur lalu bahwa ia telah diminati City untuk menggantikan Guardiola yang memutuskan pergi pada akhir musim. Maresca sebelumnya pernah menjadi asisten Guardiola pada musim 2022-2023.

2. Ke Mana Guardiola?

Guardiola sebelumnya telah berbicara tentang manajemen tim nasional. Ia akan mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih Inggris. Ia tidak menampik kemungkinan tersebut.