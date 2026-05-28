Presiden Bayern Munich Kaget Barcelona Incar Harry Kane: Mereka Enggak Punya Uang

PRESIDEN Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, tertawa mendengar kabar Barcelona berminat pada Harry Kane. Setengah mengejek, ia yakin Blaugrana tidak punya uang.

Barcelona tengah membutuhkan penyerang tajam. Mereka sudah dipastikan akan kehilangan Robert Lewandowski yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak.

Ketajaman bomber asal Polandia tersebut bakal dirindukan. Betapa tidak, Lewy mampu bikin 120 gol dan 24 assist dalam 193 pertandingan di semua kompetisi sejak tiba pada 2022.

Musim ini saja, pria berusia 37 tahun tersebut mengukir 19 gol dan 4 assist dalam 46 laga. Maka dari itu, Barcelona sibuk mencari striker yang bisa menggaransi gol dan Kane disebut jadi pengganti yang pas.

Apalagi, keduanya sama-sama pernah berkostum Bayern. Barcelona berharap penyerang berkebangsaan Inggris itu bisa setidaknya mereplikasi apa yang dilakukan Lewandowski di Stadion Camp Nou.

Kane sendiri sangat tajam di Bayern dengan catatan 146 gol dan 33 assist dari 147 pertandingan di semua kompetisi sejak tiba pada 2023. Musim lalu, ia bikin 61 gol dan 7 assist dalam 51 laga!