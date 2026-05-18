Dani Carvajal Resmi Tinggalkan Real Madrid, Ogah Dilatih Jose Mourinho?

DANI Carvajal memilih meninggalkan Real Madrid ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026. Pengumuman itu disampaikan Real Madrid di akun Instagram-nya, @realmadrid.

“Real Madrid dan kapten kami, Dani Carvajal, telah sepakat mengakhiri perjalanan luar biasa bersama kami di akhir musim ini. Real Madrid ingin menyampaikan terima kasih dan seluruh kasih sayang kepada salah satu legenda terbesar dalam sejarah kami,” tulis @realmadrid.

Dani Carvajal resmi meninggalkan Real Madrid. (Foto: Instagram/@realmadrid)

1. Dani Carvajal Sukses Besar di Real Madrid

Dani Carvajal merupakan pemain produk akademi Los Blancos -julukan Real Madrid. Ia masuk akademi Real Madrid pada 2002, atau di usia 10 tahun. Singkatnya pada 2010 di usia 18 tahun, Dani Carvajal promosi ke Real Madrid Castilla.

Dua tahun bermain bersama tim Real Madrid B tersebut, Dani Carvajal diboyong Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas 2012. Tampil gemilang bersama Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- membuat Dani Carvajal dibawa pulang Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2013.

Sejak saat itulah, Dani Carvajal muncul sebagai fullback kanan andalan Real Madrid. Selama 13 tahun merumput bersama Real Madrid senior, Dani Carvajal mencetak 14 gol dan 65 assist dari 450 pertandingan di semua kompetisi.

Berkat bantuan eks pemain andalan Timnas Spanyol tersebut, Dani Carvajal memenangkan banyak trofi bersama Los Blancos. Sebut saja enam trofi Liga Champions dan Piala Dunia Klub, lima gelar Piala Super Eropa, empat trofi Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol, serta dua trofi Copa del Rey.

Lantas, ke mana Dani Carvajal akan berlabuh? Major League Soccer (MLS) atau Saudi Pro League berpotensi menjadi pelabuhan Dani Carvajal selanjutnya.