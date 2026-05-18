HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bantai Real Betis 3-1, Hansi Flick Bicara Nasib Barcelona Usai Kepergian Robert Lewandowski

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |11:04 WIB
BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah Barcelona menyapu bersih 19 laga kandang Liga Spanyol 2025-2026 dengan kemenangan. Usai menumbangkan Real Betis dengan skor 1-1 di Camp Nou, pada Senin (18/5/2026) dini hari WIB, sang pelatih asal Jerman itu merefleksikan musim yang luar biasa di markas sendiri sekaligus memberikan salam perpisahan emosional kepada penyerang andalannya, Robert Lewandowski.

"Saya sangat bangga dengan tim. Kami mencapai tujuan kami, yaitu memenangkan semua 19 pertandingan kandang. Kami lebih kesulitan di babak kedua. Sulit untuk memenangkan setiap pertandingan di kandang, tetapi kami berhasil,” ujar Flick, melansir dari Marca, Senin (18/5/2026).

“Saya mengucapkan selamat kepada tim. Ini adalah musim yang sempurna di kandang. Suasana di sini luar biasa, para penggemar mendorong tim maju. Para penggemar tahu kapan kami membutuhkan mereka,” tambahnya.

1. Berpisah dengan Lewandowski

Kemenangan atas Real Betis memastikan Barcelona mencatatkan rekor laga kendang yang sempurna di sepanjang musim ini di Liga Spanyol. Meski Flick mengakui anak asuhnya sempat kesulitan mengembangkan permainan pada paruh kedua, atmosfer luar biasa dari para suporter di tribun berhasil membakar semangat tim untuk mengamankan poin penuh.

Laga ini juga menjadi momen sentimental karena menjadi panggung penghormatan terakhir bagi Robert Lewandowski yang resmi berpisah dengan publik Catalan. Flick mengungkapkan malam tersebut nyaris berjalan sempurna andai Lewandowski berhasil mencetak gol di laga perpisahannya.

Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/_rl9)
Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/_rl9)

Bagi Flick, penyerang asal Polandia itu bukan sekadar pemain berkelas dunia, melainkan seorang sahabat yang telah memberikan segalanya bagi kejayaan Barcelona. Kehilangan sosok nomor 9 yang telah mendominasi panggung sepak bola selama dua dekade terakhir tentu akan meninggalkan lubang besar, namun Flick menegaskan bahwa perpisahan adalah bagian dari dinamika sepak bola.

"Ini bisa menjadi malam yang sempurna dengan gol Lewandoski. Jadi, ini hampir sempurna. Saya telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, dan dia adalah teman. Ini sangat emosional. Hatinya ada di Barcelona dan di klub ini. Saya berterima kasih padanya. Dia adalah orang yang fantastis dan pemain kelas dunia,” sambung Flick.

 

